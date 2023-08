Gravação com ação policial viraliza nas redes sociais como se fosse real

436





Captura de tela feita em 4 de agosto de 2023 de uma publicação no Twitter, agora chamado X (foto: Reprodução)

O vídeo em que dois homens vestindo o que parece ser um uniforme policial rendem um homem armado não é uma filmagem real, e sim uma encenação. As imagens circulam desde, pelo menos, 3 de agosto de 2023 nas redes sociais e já foram visualizadas mais de 574 mil vezes em publicações que sugerem que a sequência seria uma ação policial de fato. Mas a cena faz parte de uma websérie do canal 'Firma Forte Filmes', que confirmou à AFP que todos os envolvidos no vídeo são atores.

'Quem gostou bate palma para a minha PMERJ!', diz um dos conteúdos compartilhados no Twitter, agora chamado X. Publicações semelhantes circulam também no Facebook, no YouTube e no Telegram, mas sem referência de qual seria a força policial.

O conteúdo é difundido em meio a operações da Polícia Militar no Rio de Janeiro, em São Paulo e na Bahia em agosto de 2023, que já resultaram em 44 mortes . No Guarujá, litoral paulista, a chamada 'Operação Escudo' ocorreu após o assassinato do policial militar Patrick Bastos Reis no município. A operação nessa região deixou 13 mortos , além de relatos de violência por parte dos agentes de segurança.

A cena viralizada, porém, não tem relação com esse contexto.

Diversos comentários deixados nas publicações virais afirmavam que o conteúdo não seria real (1, 2). 'Sou morador do Rio de Janeiro, esse vídeo não é de uma operação polícia. São atores amado fazendo vídeo para Internet. Tem mais vídeo dessa rapaziada. Cuidado com fake News', escreveu um usuário.

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google levou ao mesmo vídeo publicado em 14 de fevereiro de 2023 no formato 'shorts' do YouTube pelo canal 'Firma Forte Filmes', com o título 'Traficante se livrou da morte'.

O canal Firma Forte Filmes informa, em sua descrição, que foi 'criado para mostrar a realidade das favelas no Rio de Janeiro, e conscientizar as crianças e jovens que o crime não compensa'.

O canal produz a websérie 'Guerra Civil RJ'. No episódio 32 da produção, é possível ver um homem usando as mesmas roupas vistas no vídeo viral, como a camiseta vermelha e um colete:

Comparação feita em 4 de agosto de 2023 entre uma das publicações virais no Facebook (E) e uma cena da websérie 'Guerra Civil RJ' (foto: Reprodução)

Na descrição do episódio, a 'Firma Forte Filmes' também informa: 'Todas as armas são de AIRSOFT. Todos que participam são pessoas de BEM e trabalhadores'.

Ainda na descrição do vídeo, há uma chave PIX com um número de celular. Por meio desse número, o AFP Checamos entrou em contato com a Firma Forte Filmes, que confirmou que o vídeo em questão é uma cena da websérie, de um episódio que ainda não está disponível.

'Nossos vídeos são cortes da nossa WebSérie. Todos os vídeos são gravações com nossos atores', informou a equipe da Firma Forte Filmes, acrescentando que os vídeos publicados no formato shorts são uma forma de divulgação do canal.

O AFP Checamos já verificou outras cenas de webséries que viralizaram como se fossem situações reais (1, 2, 3).

