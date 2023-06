O sexo não foi declarado um 'esporte oficial' na Suécia

436

As autoridades suecas não declararam o sexo como um esporte oficial nem organizaram o primeiro campeonato internacional da modalidade, ao contrário do que asseguram publicações compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais desde 5 de junho de 2023. Na verdade, as afirmações surgiram por conta de um evento organizado por um grupo chamado Federação Sueca de Sexo (FSS) cuja solicitação para entrar na Confederação Nacional de Esportes, organismo oficial no país nórdico, foi negada em abril de 2023.

'OFICIAL: A Suécia declara oficialmente o sexo como um esporte', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook, no Twitter e no Instagram.

A alegação circula também em outros idiomas como espanhol, inglês e bengali.

Captura de tela feita em 16 de junho de 2023 de uma publicação no Facebook

A afirmação surgiu a partir do grupo chamado Federação Sueca para o Sexo (FSS), fundado em 2016, que se descreve como 'a única organização no mundo que pratica sexo como esporte'.

No site da entidade, afirma-se que é "a primeira a organizar Campeonatos Mundiais de Sexo".

Segundo reportagens locais (1, 2), Dragan Bratic, proprietário de um clube adulto na Suécia, fez parceria com a FSS para se candidatar a ingressar na Confederação Nacional de Esportes (Riksidrottsförbundet - RF), órgão que reúne as associações esportivas do país.

Em 26 de abril de 2023, a RF divulgou um comunicado confirmando o pedido do

FSS, mas observando que a inscrição estava incompleta e, portanto, ela foi rejeitada

"Como o requerimento estava incompleto, a associação solicitante foi intimada a completar o requerimento e assim sanar as faltas", disse.

As alegações se tornaram virais dias antes de um evento chamado 'European Sex Championships', organizado pela FSS e programado para começar em 8 de junho de 2023.

No entanto, a organização responsável anunciou no Twitter que o evento seria adiado um dia devido a "problemas técnicos" com "hackers".

O concurso estava ocorrendo em 11 de junho, de acordo com tuítes pedindo votos para os concorrentes.

Rejeitado por unanimidade

Em 19 de janeiro de 2023, o presidente da RF, Björn Eriksson, declarou à estação de televisão sueca TV4 que o órgão esportivo recebeu o pedido do FSS para conseguir o status, mas que seria rejeitado por unanimidade.

'Só espero que esse absurdo desapareça', acrescentou Eriksson.

Meses depois, a posição da RF é mantida.

"Agora, a desinformação está circulando em alguns meios de comunicação internacionais sobre a Suécia e os esportes suecos, o que é veementemente negado", disse à AFP Cecilia Lunell, gerente de política de interesses da RF.

"A Confederação Sueca de Esportes notou que em alguns meios de comunicação internacionais está circulando a notícia de que a federação de sexo se tornou membro da Confederação Sueca de Esportes", acrescentou.

'Esta é uma informação falsa destinada a difamar o esporte sueco e a Suécia. Não há nenhuma federação de sexo que faça parte da Confederação Sueca de Esportes", reiterou.

