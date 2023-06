Lula não foi vaiado na fábrica da Jeep em Pernambuco; vídeo viral teve áudio editado

436

Um vídeo que supostamente mostra vaias ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em sua visita à fábrica da Jeep no Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, teve seu áudio editado.



A gravação, compartilhada mais de 28 mil vezes desde a sua ida em 6 de junho de 2023, mostra Lula em um veículo sob gritos de 'vergonha' e 'ladrão'. Mas vídeos com o mesmo áudio já circulavam horas antes da visita de Lula à fábrica.



Além disso, a assessoria do grupo Stellantis, ao qual pertence a marca Jeep, afirmou ao AFP Checamos que 'em momento algum houve vaias ou manifestações agressivas' ao mandatário.





'Lula na fábrica da Jeep de Goiana... Olha que (D)recepção', diz uma das publicações compartilhadas no Twitter. O conteúdo circulou também no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Kwai e no YouTube.

O vídeo circula também em espanhol.

Captura de tela feita em 9 de junho de 2023 de uma publicação no Twitter

A filmagem mostra Lula acenando de dentro de um veículo em uma fábrica. Enquanto o carro do petista se move, é possível escutar pessoas gritando palavras de ordem como: 'vergonha' e 'ladrão'.

O vídeo circula após a visita de Lula ao Polo Automotivo de Goiana, em Pernambuco, onde esteve às 16h do dia 6 de junho de 2023, conforme descrito na agenda presidencial.

Nos comentários de uma das publicações virais, porém, usuários sinalizaram que o áudio com as vaias teria sido acrescentado digitalmente à filmagem.

Segundo uma das respostas, as vaias ouvidas no áudio teriam ocorrido na 'feira agro da Bahia'. O comentário referia-se ao Bahia Farm Show, evento do qual Lula participou pela manhã, também em 6 de junho.

Uma pesquisa no Twitter pelas palavras-chave 'Lula' e 'Jeep', filtrando por vídeos, trouxe como resultado diversas outras filmagens que mostram a multidão aplaudindo Lula, e não vaiando-o (1, 2).

Dentre os resultados obtidos com a busca, o AFP Checamos localizou a mesma filmagem viral, porém com gritos de apoio ao presidente ao invés das vaias. Nessa gravação, os presentes gritam: 'olê olê olê olá, Lula, Lula'.

VEJAM:

Recepção de Lula na fábrica da Jeep hoje. pic.twitter.com/1vSBn673nS — Gilberto Figueiredo (@KarlCascatinha) — Gilberto Figueiredo (@KarlCascatinha) June 7, 2023

Para verificar qual das duas versões é a correta, o AFP Checamos fez uma nova busca no Twitter, dessa vez por termos relacionados a Lula e o Bahia Farm Show. Como resultado, foi possível localizar diversas publicações com imagens do Bahia Farm Show que continham o mesmo áudio em que se escuta 'vergonha' e 'ladrão', e que já circulavam antes das 16h de 6 de junho — horário da visita de Lula à fábrica da Jeep em Pernambuco (1, 2, 3).

Um dos usuários que publicou o vídeo com áudio adulterado da visita à Jeep em 7 de junho chegou a compartilhar, no dia 6 de junho às 15h49, a gravação feita na Bahia Farm Show que continha o mesmo áudio de repúdio ao petista.

O AFP Checamos também entrou em contato com a assessoria de comunicação do grupo automotivo Stellantis no Brasil, ao qual a marca Jeep pertence. A assessoria confirmou que as imagens do vídeo viral foram de fato gravadas 'durante o início da visita do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Polo Automotivo de Goiana, iniciada às 16h de ontem, em Goiana, Pernambuco', mas que o áudio foi modificado.

'Em momento algum houve vaias ou manifestações agressivas ao Presidente. Ao contrário: as manifestações foram extremamente afetuosas, a ponto de o Presidente da República emocionar-se (...) e, durante seu discurso final, transmitido ao vivo pela TV Brasil, registrar que jamais havia se sentido tão bem-recebido e acolhido em uma visita a uma empresa', acrescentou a assessoria.

De fato, em seu discurso transmitido ao vivo pela TV Brasil em 6 de junho de 2023, Lula afirmou que, em seus quase 50 anos de vida política, ele ainda não havia 'visitado uma indústria automobilística e tido a recepção' que teve no local.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos.

