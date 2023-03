Vídeo de cardume de tubarões foi filmado em praia da Flórida, não em Boa Viagem, em Recife

Uma sequência que mostra um cardume de tubarões não foi filmada na praia de Boa Viagem, em Recife, como alegam publicações visualizadas mais de 9,5 mil vezes nas redes sociais desde 19 de março de 2022. Na verdade, a gravação foi feita em uma praia do estado da Flórida, nos Estados Unidos.

'TODO CUIDADO É POUCO. Praia de Boa Viagem em Recife-PE, esperando você entrar na água', diz a legenda de uma das publicações compartilhadas no Facebook e no Twitter.



Captura de tela feita em 20 de março de 2023 de uma publicação no Facebook

Comparação feita em 20 de março de 2023 entre uma publicação no Facebook (E) e uma busca no Google Maps ( .)

O conteúdo começou a circular após ocorrer uma série de ataques de tubarões em praias do estado de Pernambuco em um período de aproximadamente 15 dias, como noticiado pela imprensa ( 1 3 ).No entanto, o vídeo viralizado não foi feito na capital pernambucana.Uma busca reversa por fragmentos da imagem levou ao mesmo vídeo publicado pelo fotógrafo norte-americano Paul Dabill em sua conta no Facebook em 21 de fevereiro de 2023. Embora a legenda da publicação não indicasse a localização das imagens, a descrição do perfil de Dabill indica que a página é dedicada àO nome do fotógrafo aparece, inclusive, na parte superior, à direita, do vídeo viralizado.Procurado pela AFP, Dabill esclareceu que o vídeo foi gravado por ele em Singer Island , na Flórida. ', acrescentou.No Google Maps , foi possível identificar, de outro ângulo, um prédio em Singer Island com a estrutura semelhante ao que aparece no início do vídeo viral.Esse conteúdo também foi verificado pela Reuters e pelo Boatos.org