Ativista em foto com Moraes não é homem que sentou na cadeira do ministro em Brasília

O homem visto sentado em uma cadeira do Supremo Tribunal Federal (STF) durante a invasão à Praça dos Três Poderes, em janeiro de 2023, não é o mesmo que aparece ao lado do ministro Alexandre de Moraes em uma fotografia.



Vídeos que somam mais de 150 mil visualizações nas redes sociais desde janeiro sugerem que o ativista e empreendedor social Raull Santiago teria sido responsável por se apossar de objetos do ministro do STF.



Mas a Polícia Federal identificou e prendeu Fábio Oliveira pela participação nos ataques.

'Vejam esse BANDIDO com boné CPX que se sentou numa cadeira do STF no dia 8/1 confraternizando-se com Xandão, o Ladrão e a Janja. Preciso desenhar?', dizem publicações no Twitter, no Facebook, no TikTok, no Instagram e no Helo, que associam imagens de Raull Santiago ao vídeo de um homem com o artefato do STF, que viralizou durante a invasão em Brasília.





Em um vídeo no Kwai com cerca de 5 mil compartilhamentos, viral também em outras redes , uma mulher questiona as supostas coincidências ao relacionar as imagens:(...), narra, enquanto se vê a imagem do homem sentado na poltrona.Ela segue com a sua teoria:, enquanto aparecem fotos de Raull Santiago com o ministro Alexandre de Moraes, com Lula e com a primeira-dama Janja.Raull Santiago e outras lideranças comunitárias do Complexo do Alemão têm sido alvos frequentes de campanhas de desinformação e de discurso de ódio, com tentativas de associação ao tráfico de drogas Dessa vez, imagens do ativista e empreendedor social circulam associadas ao homem que sentou em uma cadeira do STF na invasão à sede dos Três Poderes em 8 de janeiro, o que também é falso. As publicações repetem a narrativa de que as invasões de Brasília teriam sido planejadas por 'infiltrados da esquerda' A imprensa noticiou em 17 de março de 2023 que o homem que participou da invasão e xingou Moraes ao se apossar de sua poltrona é Fábio Alexandre de Oliveira ( 1 2 ).Ele foi preso durante a oitava fase da Operação Lesa Pátria, que investiga pessoas que 'os ataques, divulgou a Polícia Federal em nota sobre a nova etapa.O órgão cumpriu 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva nos seguintes estados: Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal.E acrescentou:Raull Santiago integra diversas iniciativas sociais, entre elas o Coletivo Papo Reto , que trabalha comunicação, direitos humanos, educação e cidadania para a garantia de direitos no Complexo do Alemão, e a Agência Brecha , hub de inteligência de favela.Algumas publicações falsas incluem um vídeo do ativista e empreendedor social com Janja em que ele diz:[27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas].Na conferência, em novembro de 2022, ele participou de um painel sobre justiça climática.Outras fotos que aparecem em postagens foram publicadas pelo próprio ativista no âmbito de sua ida à posse de Lula em Brasília ( 1 2 ).Quando sua imagem foi amplamente compartilhada em janeiro de 2023 com a alegação falsa de que seria um[Primeiro Comando da Capital], Raull comentou à AFP sobre o racismo atrelado às campanhas de desinformação:Essa alegação também foi verificada pela Lupa e pelo Aos Fatos