Em 8 de janeiro, Lula esteve em Araraquara antes de voltar ao Planalto para avaliar destruição

É falso que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não esteve em Araraquara, no estado de São Paulo, em 8 de janeiro de 2023, quando houve a invasão de prédios públicos em Brasília.



Publicações que alegam que o presidente "mentiu" e estava, na verdade, na capital durante os ataques foram visualizadas mais de 800 mil vezes nas redes sociais desde 23 de abril.





Mas a visita presidencial ao município paulista foi amplamente divulgada na mídia e as câmeras do circuito interno do Palácio mostram que Lula esteve no local pouco depois das 21h, horário em que as invasões já haviam sido contidas.

'Mentiroso. Lula fala que no dia da invasão estava em Araraquara', diz uma das publicações compartilhadas no TikTok, no Kwai, no Facebook, no Instagram e no Twitter.



A alegação também foi encaminhada ao WhatsApp do AFP Checamos, para onde os usuários podem enviar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem de sua veracidade.

Captura de tela feita em 24 de abril de 2023 de uma publicação no Facebook

As alegações de que Lula não esteve em Araraquara em 8 de janeiro de 2023 circulam depois que Alexandre de Moraes, magistrado do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a quebra de sigilo das imagens feitas pelas câmeras no Palácio do Planalto durante as invasões.



As imagens em que Lula é visto no Palácio do Planalto - feitas pelo circuito interno do prédio da Presidência - após a depredação foram amplamente divulgadas pela mídia. Nelas, é possível constatar o horário do registro, às 21h32. A tarja com o horário também pode ser vista em algumas das versões das imagens que circulam nas redes.



Comparação feita entre as imagens do Palácio do Planalto divulgadas pela GloboNews (E) e uma publicação no Facebook

Nesse horário, os vândalos que depredaram o local já haviam sido contidos e presos pelas forças de segurança do Distrito Federal.

Visita a Araraquara

Na agenda presidencial de 8 de janeiro constam a visita de Lula ao município de Araraquara às 14h30, o pronunciamento sobre os atos de vandalismo ocorridos naquele dia e a vistoria no Palácio do Planalto às 21h40.



Captura de tela feita em 24 de abril de 2023 da agenda do presidente em 8 de janeiro de 2023

A visita, feita em razão das fortes chuvas que geraram danos ao município, foi anunciada no site do Planalto em 7 de janeiro, quando foi iniciado o credenciamento para a imprensa.



A presença do presidente em Araraquara foi amplamente divulgada pela mídia (1, 2, 3) e nas redes sociais do prefeito do município, Edinho Silva (PT).



Por volta das 15h00, prédios públicos da Praça dos Três Poderes começaram a ser invadidos. Do município de Araraquara, Lula soube do ocorrido e fez a sua primeira coletiva de imprensa por volta das 18h00, demonstrando sua indignação com o caso. Durante a transmissão é possível ver o brasão da cidade no púlpito em que o presidente discursava.



Captura de tela da transmissão ao vivo no Facebook da coletiva de imprensa com o presidente Lula em Araraquara, em 8 de janeiro de 2023

Nas imagens da visita, nota-se que o presidente usa a mesma roupa com a qual apareceria mais tarde na vistoria no Palácio do Planalto.



Comparação feita em 24 de abril de 2023 de uma publicação no Instagram do Prefeito Edinho Silva e uma publicação no Facebook

Este conteúdo também foi verificado pelo Estadão Verifica e pelo Aos Fatos.

