Princípio da anterioridade, por si só, não impede correção na tabela do IR em 2023

Diferentemente do que alegam conteúdos difundidos por alguns políticos e pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o princípio tributário da 'anualidade' (anterioridade, segundo a Constituição atual) não impede uma correção na faixa de isenção da tabela do Imposto de Renda ainda para 2023.





Captura de tela feita em 20 de janeiro de 2023 de uma publicação no Twitter ( .)

Defasagem e correção da Tabela do IR

Captura de tela feita em 20 de janeiro de 2023 do site do governo federal com as diferentes alíquotas do Imposto de Renda para cada faixa salarial ( .)

Princípio da anterioridade

Outras regras fiscais

Segundo a alegação, esse princípio só permitiria que alterações tributárias feitas em 2023 valessem em 2024. Mas, para três especialistas ouvidos pela AFP, a regra é válida apenas para a criação de um novo imposto ou para aumento da alíquota, não para redução. O problema, ressaltaram, é de ordem fiscal., diz uma das publicações compartilhadas no Twitter pelo senador Humberto Costa (PT-PE). Alegação semelhante também foi feita pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). O conteúdo foi compartilhado também no Facebook e no Instagram Afirmação similar é feita também em um artigo publicado no site do Partido dos Trabalhadores , onde se informa que o, lê-se no conteúdo.A peça que circula contém cinco afirmações sobre as correções na tabela do Imposto de Renda (IR) no Brasil. De fato, o último ano em que as alíquotas foram alteradas foi em 2015 . Durante as administrações Temer (2016-2018) e Bolsonaro (2019-2022), o tributo não passou por ajustes.No entanto, segundo especialistas ouvidos pela AFP, é enganosa a interpretação de que a tabela do IRPF já não poderia passar por correções para 2023.Em 3 de janeiro , o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma entrevista à TV 247, foi questionado se haveria uma correção na tabela do tributo este ano e respondeu O Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF ou simplesmente IR) é um tributo pago pelos contribuintes brasileiros que varia de acordo com a renda mensal de cada um. Contribuintes que recebem até determinado valor são isentos do tributo.Em 2023, pela primeira vez, quem recebe 1 salário mínimo e meio terá de pagar o imposto.Isso ocorre porque a tabela que determina quais são as alíquotas para as diferentes faixas salariais foi atualizada pela última vez em 2015 , durante o governo de Dilma Rousseff (PT). Naquele ano, foi instituído que quem ganhava até R$ 1.903,98 por mês estava isento do IR. Esse é o limite que segue vigente em 2023.Já o salário mínimo é atualizado anualmente e, em 2023, seu valor é de R$ 1.302 . Isso significa que, na prática, quem ganha um salário mínimo e meio estará acima do limite de R$ 1.903,98 e, portanto, terá de pagar o imposto de renda neste ano.Uma das promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que assumiu em 1º de janeiro de 2023, foi justamente corrigir a tabela e isentar do imposto quem ganha até R$ 5 mil.A justificativa apresentada nos conteúdos que circulam nas redes é a de que não seria possível fazer essa correção na tabela do IR ainda para 2023 devido ao princípio daou da, segundo algumas publicações. Porém, os conceitos são diferentes., explicou Gustavo Fossati, doutor em direito tributário e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV - Rio).Já no direito tributário, o princípio da anualidade figurou nas Constituições de 1946 e de 1967 , mas já não está mais presente na Carta Magna atual, de 1988. Hoje em dia, no direito tributário, o que existe é o princípio da anterioridade.O tema é previsto no Artigo 150 da Constituição , que proíbe instituir ou aumentar tributosNa visão de três especialistas tributários ouvidos pelo AFP Checamos, a anterioridade tem como objetivo impedir que o contribuinte seja negativamente surpreendido por uma carga tributária maior do que o que esperava. Por isso, ela não se aplica em casos de extinção ou redução de alíquotas.[Esse princípio], afirmou Márcio Cammarosano , professor de direito administrativo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e presidente do Centro de Estudos de Direito e Desenvolvimento do Estado (CEDDE).Fossati concorda:[...]Em 2015, por exemplo, quando a então presidente Dilma Rousseff reajustou a tabela do Imposto de Renda, a mudança passou a valer a partir de abril daquele ano, através de medida provisória que foi posteriormente transformada em lei ( 1 2 ).O problema, destacaram as fontes consultadas, é que a correção da tabela do IR ainda para este ano teria um impacto fiscal não previsto nas metas orçamentárias de 2023.No caso da fala de Haddad, Fossati analisou que ado ministro se relaciona à necessidade, pontuou o especialista.Embora do ponto de vista do princípio da anterioridade o governo federal possa corrigir a faixa de isenção do imposto de renda ainda para 2023, Fossati destacou que existem outras regras e legislações que devem ser observadas quando a União isenta ou diminui a cobrança de um tributo.A principal delas é o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) , que traz restrições a eventuais benefícios fiscais que venham a ser concedidos pela União.Além da LRF, há também o Orçamento da União, no qual são previstas as principais despesas e receitas para o ano seguinte. No caso de 2023, essas metas foram estipuladas em 2022., explicou o docente.[determinado valor][da população], detalhou Paulo Henrique Feijó , especialista em contabilidade e finanças do setor público.Uma alternativa prevista na própria LRF é propor uma medida de compensação por meio da elevação da alíquota de outros tributos, por exemplo.Essas medidas de compensação, afirmou Cammarosano.De maneira geral, se o governo federal quisesse compensar a correção na faixa de isenção do Imposto de Renda por meio de outros tributos, seria necessário respeitar o princípio da anterioridade e só entraria em vigor em 2024. Esse seria o caso também, por exemplo, se o governo desejasse aumentar as alíquotas de IR das faixas salariais maiores para compensar a isenção de quem ganha até R$ 5 mil.Existem, porém, tributos como o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que fogem à regra da anterioridade. Isso porque são tributos cujo objetivo maior não é arrecadar, e sim fazer o controle da entrada de bens e serviços na economia do país, como explicou Feijó., disse., ponderou.Na visão de Feijó, o princípio da anterioridade, portanto, não seria a justificativa adequada para a decisão de não alterar a tabela de IR ainda para 2023:[governo federal]Em entrevista ao jornal O Globo , a ministra do Planejamento, Simone Tebet, deu declaração semelhante ao afirmar quepara uma correção das faixas de isenção na tabela do IR.Checagem semelhante foi feita por Aos Fatos