Vídeo da CNN é editado para insinuar que Americanas vai 'fechar' por causa de Haddad

A CNN não noticiou que as Lojas Americanas irão 'fechar as portas' no Brasil devido a medidas adotadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), como alegam publicações viralizadas desde 14 de janeiro de 2023.



As postagens são embasadas em um vídeo adulterado, que une momentos diferentes de um mesmo programa. No primeiro, a comentarista Thais Herédia noticia a renúncia do CEO da Americanas, após descobrir rombo financeiro na companhia. No segundo, fala sobre a expectativa do mercado para as primeiras medidas de Haddad. Em nota, a Americanas informou que suas operações seguem normalmente.





Captura de tela feita em 19 de janeiro de 2022 de uma publicação no Twitter ( .)

, dizem publicações compartilhadas mais de 25 mil vezes no Twitter , no Facebook e no TikTok O texto é acompanhado por um vídeo em que se ouve a analista de economia da CNN, Thais Herédia , dizendo:Nos comentários das publicações, usuários associam a notícia a uma suposta tendência de fechamento de empresas após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad., escreveu um deles Contudo, Herédia não estava noticiando o fechamento da Americanas, ou atribuindo a suposta decisão a Haddad.Buscas por palavras-chaves no canal da CNN no YouTube permitiram encontrar o vídeo original e verificar que a gravação viralizada une dois momentos distintos.No primeiro , entre 0:27 e 0:44, Herédia fala sobre o pedido de demissão do CEO da Americanas, Sérgio Rial , que após nove dias no cargo anunciou sua saída ao descobrir um rombo de R$ 20 bilhões na varejista brasileira.[11/12/2023], diz a comentarista.No segundo momento do mesmo vídeo, a partir do minuto 5:17, Herédia fala sobre as expectativas do mercado financeiro para 12 de janeiro de 2023, dia em que o programa foi ao ar., completa a analista.A parte em que a comentarista se refere a Haddad foi, portanto, recortada e acoplada ao fragmento em que ela fala sobre a Americanas para dar a entender que as medidas do ministro seriam uma das razões de a companhia estar passando por um mau momento financeiro.Em 19 de janeiro de 2023, a Americanas entrou com um pedido de recuperação judicial, aceito pela Justiça do Rio de Janeiro no mesmo dia.Em nota aos clientes em seu site, a Americanas informou que suas operações seguem funcionando normalmente., comunicou a varejista.O AFP Checamos já fez outra verificação que atribui o fechamento de uma empresa ao governo Lula.