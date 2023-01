Carmen é terceira idosa com imagem falsamente vinculada a supostas mortes no ginásio da PF

Carmen, a senhora que aparece em publicações compartilhadas milhares de vezes nas redes, não faleceu no ginásio da Polícia Federal (PF) em Brasília, como apontam usuários.



Ela é a terceira idosa a ter sua imagem falsamente vinculada a supostas mortes após as invasões aos edifícios dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023. Apesar de ter estado na capital no período, Carmen está viva e, depois da viralização, gravou vídeos desmentindo seu falecimento.





Captura de tela feita em 18 de janeiro de 2023 de uma publicação no Twitter ( .)

Poços de Caldas

Novas buscas nas redes

A PF informou à AFP que encerrou as atividades de polícia judiciária em 11 de janeiro e que não houve registro de mortes em suas dependências., diz a legenda de publicações com a foto de uma senhora no Twitter , no Facebook , no Instagram e no TikTok Essa é a terceira idosa que tem sua imagem vinculada a supostas mortes nas dependências da PF em Brasília após detenções de invasores em um local comparado nas redes a 'campos de concentração' . O AFP Checamos já verificou casos falsos envolvendo outras duas senhoras ( 1 2 ).Mas Carmen também não faleceu no ginásio da PF. Ela esteve na capital no período dos ataques aos edifícios públicos, mas está viva e gravou vídeos pedindo que parassem de compartilhar sua imagem com a mensagem falsa.Pesquisas por palavras-chave levaram a um vídeo de uma senhora de cabelos brancos e um lenço verde no pescoço afirmando:Um comentário do jornalista Clayson Felizola dizia:Por e-mail, ele indicou à equipe de verificação digital da AFP um jornalista da cidade que estava mais próximo ao caso.Rodrigo Costa, do site Coluna Bastidores , disse que a idosa saiu de Poços de Caldas para Brasília, mas não foi detida, tendo retornado à cidade.Ele enviou uma reportagem sua publicada no dia seguinte às invasões, em 9 de janeiro de 2023, que falava sobre a organização de grupos de Poços de Caldas para participar dos ataques.No segundo vídeo incluído na matéria, uma idosa de cabelos brancos e bengala é mostrada comoe entrevistada por um blogueiro do canal 'Brasília ao Vivo' em meio às vans que levariam o grupo para a capital.A partir de 2:30, ela diz:e afirma ter 79 anos, completando 80 em fevereiro. O homem responde:[Carmen concorda com a cabeça]Ela relata que tomou essa atitude, assim como fez em 1964, em referência ao ano em que começou a ditadura militar no país., conclui o blogueiro.Na gravação, a idosa aparece com os mesmos trajes e lenço verde vistos em outros registros.A partir dessas informações, o AFP Checamos realizou mais pesquisas nas redes sociais e encontrou outros vídeos de Carmen reagindo às publicações falsas, além de um registro em que conversa com militares , mais uma vez usando o lenço verde e dizendo seu nome. É dessa sequência que saiu a captura de tela de muitas das publicações virais.Nas contas de sua filha no TikTok e no Instagram, há pelo menos cinco gravações desmentindo mensagens sobre a morte de Carmen. Em uma delas , a legenda diz:Respondendo questionamentos sobre a mãe, ela disse que Carmen havia sido liberada em 9 de janeiro, e que no dia 10 estava retornando para casa.Em outra publicação , a filha de Carmen mostra uma conversa por vídeo com sua mãe e desabafa:A partir dessas postagens, a equipe de verificação digital da AFP conseguiu chegar aos perfis de Carmen Ehrhardt no Instagram e no Facebook , onde há diversas fotos que permitem identificá-la como a senhora das publicações virais. No Facebook, ainda é possível confirmar que ela é de Itajaí e vive em Poços de Caldas, e que apoia pautas compartilhadas por bolsonaristas, como oA assessoria da PF informou ao AFP Checamos em 18 de janeiro de 2023 que as diligências de polícia judiciária realizadas pela Polícia Federal se encerraram em 11 de janeiro e destacou: