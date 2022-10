Vídeo de presos comemorando não tem relação com votos para Lula

Captura de tela feita em 3 de outubro de 2022 de uma publicação no TikTok (foto: Reprodução)

O vídeo original

Uma sequência que mostra detentos supostamente cantando um jingle do ex-presidente Lula teve seu áudio adulterado. O vídeo foi compartilhado mais de 5,9 mil vezes nas redes sociais desde 3 de outubro de 2022 com a alegação de que se trata da comemoração de eleitores de Lula no presídio após os resultados do primeiro turno das eleições de 2022. Mas a gravação é de julho de 2016 e no áudio original não há qualquer menção ao candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Presidência., diz a legenda do vídeo compartilhado no Facebook No vídeo é possível ver diversos presos pulando enquanto parecem cantar, jingle comumente ouvido em manifestações a favor do ex-presidente.Mas a versão original da sequência é de julho de 2016, e não de 2 de outubro de 2022, dia em que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o resultado do primeiro turno das eleições, que indicou que a corrida ao Palácio do Planalto será decidida entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro em um segundo turno , que acontecerá em 30 de outubro.Em algumas das gravações que circulam com melhor definição é possível identificar o que está escrito em uma camisa levantada por um dos detentos:, fazendo referência aos habitantes do Rio Grande do Norte.Em algumas das gravações que circulam com melhor definição é possível identificar o que está escrito em uma camisa levantada por um dos detentos:, fazendo referência aos habitantes do Rio Grande do Norte. A partir disso, por meio de uma pesquisa no Google, o Checamos localizou a mesma sequência, com mais tempo de duração, publicada em 30 de julho de 2016 em um blog do estado nordestino.De acordo com o texto, as imagens mostram presos comemorando uma onda de ataques realizada na época no Rio Grande do Norte.Essa informação também foi publicada pelo jornal local Tribuna do Norte, segundo o qual o vídeo mostra presidiários comemorando ações violentas em Natal, capital do estado, no pavilhão 4 da penitenciária de Alcaçuz.Fotos internas do presídio publicadas por meios de comunicação possibilitam identificar um cenário muito semelhante ao da gravação.No vídeo publicado na imprensa identifica-se que os detentos estão gritando, e não o jingle relacionado ao ex-presidente Lula.Essa mesma gravação já havia viralizado por duas vezes anteriormente, e foi verificada ( 1 2 ) pelo Checamos, relacionada à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contra a prisão em segunda instância e a anulação por parte do ministro Edson Fachin das sentenças da 13ª Vara Federal de Curitiba em ações envolvendo o ex-mandatário.Na data, procurada pela AFP, a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte confirmou que as imagens foram gravadas em 2016 na penitenciária de Alcaçuz , no município de Nísia Floresta.Em julho de 2016, o Rio Grande do Norte viveu uma onda de ataques associada pelo governo a uma retaliação à instalação de bloqueadores de sinal de celular em presídios da região. A Força Aérea Brasileira (FAB), inclusive, enviou tropas ao estado para ajudar na segurança.