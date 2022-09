Vídeo de 2020 foi cortado para simular contradição de Renata Vasconcellos sobre o "fique em casa"

Dois vídeos viralizados não mostram contradição da apresentadora do Jornal Nacional, Renata Vasconcellos, sobre medidas de isolamento social contra a covid-19.



As imagens, compartilhadas centenas de vezes desde 23 de agosto de 2022, sugerem que a âncora teria mudado o seu discurso do "fique em casa", em 2020, e passado a adotar o "fique em casa, se puder", em 2022.





Captura de tela feita em 30 de agosto de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Gravação completa

No entanto, o primeiro vídeo foi cortado para omitir que, já em 2020, Renata Vasconcellos indicava que a orientação de ficar em casa era para 'quem pode'., disse um usuário no Twitter ao compartilhar a gravação. O conteúdo também circula no Facebook ( 1 3 ).As publicações viralizadas são compostas por duas gravações. Na primeira, sobreposta com os númerosindicando o ano, a apresentadora é ouvida dizendo:. O trecho em que a apresentadora faz a recomendação é repetido outras duas vezes.Já no segundo vídeo, em que está escrito ', é exibido um momento da entrevista com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), em 22 de agosto de 2022. No trecho, Renata responde à afirmação do mandatário de que as medidas de isolamento social durante a pandemia serviram para, conclui o texto sobreposto ao vídeo compartilhado nas redes. Mas a primeira gravação foi cortada para simular a suposta contradição.Uma busca no Google pelas palavras-chaveno site do Jornal Nacional, filtrando os resultados para conteúdos publicados em 2020, mostra um editorial do programa, veiculado em 23 de março daquele ano, intituladoNa gravação, Vasconcellos aparece com o seu colega de bancada, William Bonner, fazendo ponderações sobre os cuidados que devem ser tomados para evitar o contágio e transmissão do coronavírus, como visto no vídeo viral. No entanto, o trecho em que Vasconcellos explicava que a orientação de ficar em casa era para aqueles que tinham essa possibilidade foi cortada., diz a jornalista.As publicações virais ecoam o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro que, desde o início da pandemia de covid-19, adotou uma postura contrária às orientações de especialistas no combate à doença, fez crítica s aoe atribuiu o baixo desempenho econômico do país aos governadores dos estados com as medidas de distanciamento, chamadas por ele de 'fique em casa'.Este conteúdo também foi verificado pela Agência Lupa