Foto de Lula com Suzane von Richthofen é uma montagem

Captura de tela feita em 29 de agosto de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

A mulher vista em fotos ao lado do candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não é Suzane von Richthofen, condenada pelo homicídio dos pais em 2002, como dizem publicações compartilhadas mais de cem vezes desde o último dia 25 de agosto. Na verdade, as imagens mostram um encontro do ex-presidente com a jornalista Patrícia Lélis, em 2017. Uma das fotos, em que os dois estão virados para frente, foi manipulada substituindo o rosto de Lélis pelo de Von Richthofen.

'A imagem do abraço de [Lula] e beijo em Suzane Von Richtofen diz tudo... O nível de perversidade é inacreditável. Cade a indignação?', diz uma das publicações compartilhadas no Facebook e no Twitter.





Von Richthofen, condenada por ter participado do homicídio de seus pais em 2002, quando tinha 18 anos, juntamente com os irmãos Daniel e Cristian Cravinhos, vem cumprindo a pena em regime semiaberto desde outubro de 2015.

No entanto, uma busca reversa feita pela imagem viralizada levou a uma notícia publicada em 11 de outubro de 2017 sobre um encontro de Lula com a jornalista Patrícia Lélis, que já foi apoiadora de pautas conservadoras.

Leia: Vídeo explica como são feitas pesquisas eleitorais

Em 2016, Lélis denunciou o pastor Marco Feliciano por assédio sexual e migrou para o campo progressista, declarando-se feminista e apoiando políticos do PT. O caso envolvendo Lélis e Feliciano foi arquivado em 2018.

Leia: Saiba quem são os candidatos ao Planalto

O conjunto de fotos viralizado, que mostra Lélis com Lula, também foi publicado pela jornalista em 9 de outubro de 2017 em seu perfil no Facebook.



Lélis também se pronunciou em sua conta no Twitter sobre a alegação, publicando as imagens virais ao lado de uma de suas fotos de 2017. Na comparação é possível ver que houve uma montagem com o rosto de Von Richthofen na imagem em que Lula e a jornalista aparecem de frente:





O gado bolsonarista está louco ao ponto de fazerem montagem de fotos acusando Lula de está com Suzane Von Richofen, é na verdade é uma foto comigo...

Leia: Eleições 2022: o que muda com a nova urna eletrônica?



— Patrícia Lélis (@lelispatricia) O processo vai comer na velocidade da luz! pic.twitter.com/CTGLu5jSt0 — Patrícia Lélis (@lelispatricia) August 25, 2022



O AFP Checamos já verificou outras desinformações que vinculavam Suzane von Richthofen a Lula, ao PT e a ativistas de direitos humanos (1, 2, 3).

O "Beabá da Política"