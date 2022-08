Lula não teve lapso de memória, finalizou resposta quando seu tempo esgotou

Captura de tela feita em 29 de agosto de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Um vídeo com mais de 1 milhão de visualizações nas redes mostra o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrando sua frase no momento em que seu tempo de resposta se esgotava no debate de 28 de agosto de 2022, e não se esquecendo do que ia dizer, como alegam usuários. De acordo com as regras, ele tinha um minuto para fazer um comentário sobre a resposta dada por Jair Bolsonaro (PL). No trecho viral, ao atingir 1 minuto e 1 segundo, Lula encerra sua resposta.

'Momento Joe Biden? Deu "branco" no Lula, Bolsonaro riu e, em seguida, o atropelou na questão do auxílio aos mais pobres', diz a legenda de publicações compartilhadas no Instagram, Facebook e Twitter, acompanhadas por um vídeo que mostra Lula terminando de falar no debate presidencial. Alguns dos vídeos incluem interrogações ao lado de seu rosto quando ele fica em silêncio.

Mensagens similares circulam em espanhol ( 1 3 ), também com alusão a supostos lapsos de memória do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.Uma consulta à transmissão do debate na íntegra mostrou que Lula encerrou sua fala quando seu tempo de resposta se esgotou.O segundo bloco do evento, promovido pela Band, Folha de S.Paulo e TV Cultura, foi organizado em um formato que incluía uma pergunta de jornalistas e uma resposta de quatro minutos de um candidato, incluindo a réplica. Havia ainda um minuto de comentário de outro candidato.





Na cena viral, Bolsonaro deveria responder a pergunta do jornalista Rodolfo Schneider sobre programas de transferência de renda. Ele usou 2:30 minutos de seu tempo total ao elaborar uma primeira resposta, e foi seguido pelo comentário de Lula, de 1:01. Isso pode ser verificado a partir de 2:06:12 até 2:07:13 do vídeo:

Após a fala de Lula, Bolsonaro permanece em silêncio enquanto sorri por cerca de 5 segundos, quando uma jornalista se direciona a ele apontando que lhe restam 1:30 para a réplica.



À AFP, a Band confirmou que o tempo de intervenção de Lula era de um minuto e que ele utilizou 1:01. E acrescentou: 'A emissora esclarece que existe uma tolerância, o candidato pode terminar a frase sem ser interrompido, por isso o avanço de 1 segundo'.



Uma imagem do sistema interno da Band enviada pela emissora à AFP também mostra o momento em que Lula terminou seu comentário, com a contagem do tempo.

Imagem do debate presidencial de 28 de agosto de 2022 no sistema interno da Band enviada pela emissora à AFP (foto: Reprodução)



A assessoria do ex-presidente confirmou à AFP que ele havia encerrado a sua fala no momento registrado no vídeo viral.

O "Beabá da Política"