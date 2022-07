Vídeo em que multidão recebe Lula com gritos de 'vagabundo' foi alterado

Captura de tela feita em 29 de julho de 2022 de uma publicação no Tik Tok (foto: Reprodução)

Um vídeo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sendo recepcionado por apoiadores em Natal (RN) circula de maneira equivocada nas redes, sendo compartilhado mais de 50 mil vezes desde junho de 2022. Na versão viralizada, foi adicionada uma camada de áudio com gritos de 'vagabundo' que teriam sido proferidos contra o candidato das eleições de outubro. No entanto, trata-se de uma montagem: na gravação original, Lula não é recepcionado com vaias nem xingamentos., diz uma das publicações que circulam no Facebook ( 1 2 ), Twitter e Tik Tok ( 1 2 ).No aplicativo de vídeo, as publicações viralizaram principalmente com a ferramenta dueto , que permite que usuários criem novas postagens associando um vídeo próprio ao original.Algumas versões garantem que o episódio teria acontecido em Salvador. Nas imagens, é possível ver o logo do site de jornalismo UOL e a legendaUma busca por esses termos no canal do veículo no YouTube permitiu identificar o vídeo original do qual foi retirado o trecho que circula nas redes. Nessa versão, não se ouve nenhum xingamento contra o ex-presidente.Com 1 minuto e 14 segundos de duração, o vídeo publicado em 16 de junho de 2022 mostra Lula e seu candidato à vice, Geraldo Alckmin, sendo recebidos por correligionários e lideranças locais em visita à Feira Nordestina da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Consórcio Nordeste , em Natal, no Rio Grande do Norte.No dia 16 de junho de 2022, o canal do PT no YouTube fez uma transmissão ao vivo do ato de Lula na feira. Neste vídeo, é possível ver alguns trechos da visita do ex-presidente, em que também não se escuta nenhum xingamento.Além da agenda em Natal, o site do partido também informou sobre visitas dos candidatos a Maceió (AL) e Aracaju (SE),que visitaram. No dia 21 de junho de 2022, os dois já estavam de volta a São Paulo, onde lançaram as diretrizes do plano de governo da chapa.