Vídeo em que Lula parece ser vaiado ao sair de van teve áudio alterado

Um vídeo que mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) supostamente sendo insultado em sua chegada a Garanhuns (PE) foi compartilhado mais de 2 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 20 de julho.



No entanto, o vídeo foi adulterado: na gravação original pode-se observar que não há vaias ou gritos proferidos contra o ex-presidente.





Captura de tela feita em 21 de julho de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Além disso, o registro não foi feito em Pernambuco, mas no Piauí, durante a caravana do Partido dos Trabalhadores pelo Nordeste em 17 de agosto de 2021., questiona uma das publicações compartilhadas no Facebook , Twitter ( 1 2 ), TikTok O vídeo mostra o ex-presidente e sua equipe saindo de uma van sob gritos de. Um texto sobreposto à gravação aponta que o fato teria ocorrido em 20 de julho de 2022, na cidade de Garanhuns, em Pernambuco.Apesar de Lula estar, de fato, cumprindo agenda na cidade pernambucana na data citada na postagem, o vídeo não foi gravado na ocasião.Através de uma busca por capturas de tela usando a ferramenta InVid-WeVerify , chegou-se ao mesmo vídeo , compartilhado no TikTok no dia 17 de agosto de 2021. A legenda indica que o ex-presidente estaria chegando ao Piauí.Nessa postagem, contudo, não foi possível ouvir o que era dito durante o registro, já que o usuário do TikTok compartilhou a sequência do ex-presidente com a música, do músico Mr. Catra, ao fundo.Veículos locais reportaram à época a chegada do ex-presidente a Teresina, no Piauí. A reportagem da TV Cidade Verde, também do dia 17 de agosto de 2021, mostra, a partir de 1 minuto e 35 segundos, o trecho do vídeo que circulou nas redes como sendo de Garanhuns.O site do Partido dos Trabalhadores (PT) registrou , igualmente, no dia 17 de agosto de 2021 a chegada de Lula ao Piauí. O ex-presidente e lideranças do partido visitaram seis estados nordestinos entre os dias 16 e 26 de agosto de 2021.Uma busca no Google pelas palavras-chavelevou ao vídeo com áudio original: a gravação, divulgada por uma conta na plataforma Kwai, mostra que, na verdade, não houve insultos durante a chegada do ex-presidente e sua comitiva à Teresina.Alguns elementos evidenciam que o áudio é realmente o original: o barulho do salto que o ex-presidente dá ao sair da van, a toada das palmas que algumas pessoas da comitiva são vistas dando e o som de cumprimentos feitos ao longo do vídeo.O AFP Checamos já verificou outros conteúdos ( 1 3 ) envolvendo o ex-presidente Lula cujo áudio sofreu modificação.Esse conteúdo também foi checado por Agência Lupa Reuters e pelo Comprova , projeto de verificação colaborativa do qual o AFP Checamos faz parte.