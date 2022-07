Fotografia de manifestantes em Vitória (ES) circula desde 2018

Captura de tela feita em 26 de julho de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: reprodução)

Uma foto de manifestantes usando as cores da bandeira do Brasil atravessando a Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha, no Espírito Santo, circula desde 2018 nas redes sociais.No entanto, publicações compartilhadas mais de 2.200 vezes garantem que a imagem é de 23 de julho de 2022, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve reunido com apoiadores na capital capixaba.Mas comparações com vídeos e fotos recentes do local mostram que o registro não é atual., diz uma das publicações no Twitter . O registro também circula no Facebook As publicações começaram a circular após a visita de Bolsonaro a Vitória, no Espírito Santo, no último dia 23 de julho . O mandatário participou do evento religioso 'Marcha para Jesus' e, antes, compareceu a um passeio de moto - ou 'motociata' - com apoiadores.Uma busca reversa pela imagem no Google, porém, levou a um registro semelhante publicado no Twitter em 21 de outubro de 2018 com a legendaUma pesquisa pelas palavras-chave, filtrando por resultados de outubro de 2018, levaram a notícias sobre uma manifestação em apoio ao então candidato à Presidência ( 1 2 ).Uma nova busca, dessa vez no Twitter e filtrando por resultados até 22 de outubro de 2018, trouxe como resultado duas publicações ( 1 2 ) com a mesma foto que circula nas redes como sendo de 2022.Além disso, uma pesquisa pela imagem usando o Google Lens levou a um registro do mesmo local exibido na fotografia, porém com qualidade superior, o que permitiu identificar o nomeno prédio verde que aparece na fotografia viral.Pesquisando pelo endereço e usando o Street View do Google Maps, foi possível identificar que, em 2017 , a fachada do edifício correspondia àquela vista na fotografia compartilhada. Porém, a partir de 2019 , a fachada do estabelecimento já apresentava uma faixa cinza que não é vista no registro das publicações.Fotos de dezembro de 2021 e de fevereiro de 2022 mostram que o edifício agora exibe uma fachada acinzentada, sem a cor verde vista na foto viral.Em um comentário feito em uma das publicações virais, um usuário também apontou que a foto não seria atual por não mostrar um circo que estaria presente no Shopping Vitória Alguns outros registros da 'motociata' realizada por apoiadores do presidente em 23 de julho de 2022 ( 1 2 ) de fato mostram uma tenda do lado esquerdo da ponte:Segundo veículos de imprensa , desde 9 de julho o Shopping Vitória abriga o espetáculo infantil Patati Patatá Circo Show em seu estacionamento externo.Registros de outros usuários ( 1 2 ) publicados em julho de 2022 e com a localização marcada como sendo a do Shopping Vitória também mostram a tenda azul e branca vista nos vídeos do evento do último dia 23.A mesma fotografia que circula em 2022 também já havia sido compartilhada e verificada pela AFP em 2019.