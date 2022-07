Vídeo de show de Nando Reis tem áudio adulterado simulando coro de 'mito'

Captura de tela feita em 23 de julho de 2022 de uma publicação no Twitter (foto: Reprodução)

Em um show realizado em Minas Gerais no dia 16 de julho de 2022, o cantor Nando Reis gritou 'fora Bolsonaro' e foi respondido com vaias e aplausos do público. Dias depois, a cena passou a circular nas redes sociais, com mais 4 mil visualizações, como se o público, em coro, gritasse 'mito'. Mas o áudio da gravação foi adulterado.

'Nando Reis (eu até gostava) tentou lacrar num show em Minas Gerais e se deu mal. Parabéns mineiros! Aqui temos cérebro.Quem não está 'sacando nada' é o músico que vive na bolha da desinformação. 'Mito, mitoooo'', diz uma das publicações compartilhadas no Twitter, Facebook, Kwai e TikTok.





Uma pesquisa no Google pelos termoslevou a notícias ( 1 2 ) sobre vaias recebidas pelo cantor após a sua manifestação política no palco. Esses veículos mostraram gravações - compartilhadas, inclusive, por Mario Frias , ex-secretário de Cultura e aliado do presidente Jair Bolsonaro - em que não se ouve o coro deSegundo a imprensa, a cena aconteceu no festival de música Prime Rock Brasil BH , realizado em Minas Gerais, em 16 de julho de 2022.

Uma busca no YouTube pelo nome do evento levou à transmissão ao vivo do show, na qual pode-se ver o momento em que os fãs do cantor reagem ao grito de 'fora Bolsonaro' de Nando Reis, sem que haja um coro de 'mito':



Esse conteúdo também foi verificado pelo Boatos.org.

