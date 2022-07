Lei sancionada por Lula para imprimir voto não foi aprovada pelo STF

Captura de tela feita em 8 de julho de 2022 de uma publicação no Facebook (foto: Reprodução)

Voto impresso no Brasil

Publicações compartilhadas centenas de vezes nas redes sociais desde 3 de julho de 2022 afirmam que uma lei sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para impressão do comprovante de votação eletrônica não estaria sendo cumprida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O petista, de fato, sancionou uma lei com esse teor em 2009, mas ela não foi promulgada por ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).', afirmam usuários ao publicar uma reportagem da Rede Globo no Facebook ( 1 2 ).Mensagens similares foram compartilhadas no Kwai YouTube e Twitter ( 1 3 ). O conteúdo também foi enviado ao WhatsApp do AFP Checamos para verificação.As publicações compartilham um trecho do programa 'Bom dia Brasil', noticiando a sanção presidencial em 2009 . Na gravação de 27 segundos, a apresentadora do matinal diz:Sobreposta à gravação é exibida a frase:O Checamos não localizou a íntegra da reportagem em vídeo, mas uma busca no site do programa mostra que à época foi publicado um texto sobre as mudanças nas regras eleitorais feitas pelo governo petistaMas a lei sancionada pelo ex-presidente Lula, e citada no trecho do vídeo compartilhado nas redes sociais, sobre a impressão dos votos nas urnas eletrônicas não poderia estar em vigor, como sugerem as mensagens nas redes sociais, devido a uma decisão do STF.



O voto impresso foi discutido no Brasil em algumas ocasiões. Em 2002, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), foi sancionada uma lei que previa a impressão do voto. A medida chegou a ser implementada em fase de testes em alguns municípios brasileiros, mas foi revogada em 2003.



O voto impresso chegou a ser aprovado pelo Congresso Nacional outras duas vezes após 2002. No entanto, o STF entendeu que, em ambos os casos, as legislações eram inconstitucionais.



A primeira ocasião foi em 2009, com a Lei 12.034, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo então presidente Lula em 29 de setembro daquele ano, entrando em vigor na mesma data.



De acordo com o artigo 5º da lei, a urna eletrônica exibiria na tela os votos digitais e, após a confirmação, imprimiria um número único de identificação do voto associado à sua assinatura digital. A legislação seria implementada a partir de 2014.



'Fica criado, a partir das eleições de 2014, inclusive, o voto impresso conferido pelo eleitor, garantido o total sigilo do voto', diz um trecho da lei.



Em 2011, a Procuradoria-Geral da República (PGR) ajuizou uma ação no Supremo contra a obrigatoriedade da impressão do voto a partir de 2014, conforme previa a lei. Em 2013, o plenário da Corte declarou a inconstitucionalidade do artigo 5º por entender que a legislação poderia ferir o direito fundamental ao voto secreto, garantido pela Constituição Federal.



Já em 2015, o Congresso Nacional aprovou a Lei 13.165, que fez parte do episódio conhecido como 'minirreforma eleitoral'. O artigo 12 do texto dizia: 'Até a primeira eleição geral subsequente à aprovação desta Lei, será implantado o processo de votação eletrônica com impressão do registro do voto'.



O artigo em questão foi vetado pela então presidente Dilma Rousseff (2011-2016), mas o Senado derrubou o veto presidencial e manteve a impressão do voto. Assim, a lei foi promulgada em novembro de 2015.



Em junho de 2018, no entanto, o STF suspendeu liminarmente a obrigatoriedade de impressão do voto nas eleições gerais daquele ano. Em 2020, por unanimidade, o plenário da Corte declarou inconstitucional o dispositivo da minirreforma eleitoral que previa a impressão do voto eletrônico, por entender que o texto colocava em risco o sigilo e a liberdade do voto.



Em 2021, o Congresso Nacional voltou a discutir o tema do voto impresso, sob o formato de uma Proposta de Emenda Constitucional, a PEC 135/2019, conhecida como PEC do voto impresso. A proposta, no entanto, não atingiu o mínimo de 308 votos favoráveis necessários na Câmara dos Deputados e foi arquivada em agosto daquele ano.



Após a derrota do texto na Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou que o assunto não voltaria a ser discutido pelo Senado.



Até o momento, não há nenhuma lei em vigor que exija a impressão de votos nos pleitos eleitorais.



O Checamos já verificou outras alegações sobre o voto impresso no Brasil (1, 2, 3, 4).

