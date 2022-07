O Enem não é um processo seletivo e, portanto, não há chances de candidatos serem reprovados

Desde abril de 2021, usuários compartilham uma imagem com a afirmação de que 87 mil candidatos foram reprovados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por usarem o pronome neutro.





Captura de tela feita em 28 de junho de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

As publicações, que acumulam mais de 3 mil compartilhamentos, são falsas. A prova em si não é um processo seletivo, portanto, não há chances de haver reprovações.As notas alcançadas pelos alunos podem ser utilizadas para a aplicação do Sisu e ProUni, estes, sim, sistemas de seleção para universidades, mas as notas de corte variam de acordo com o curso e instituição escolhidos pelo candidato., ironiza uma das publicações no Facebook ( 1 2 ), Twitter ( 1 2 ) e Instagram ( 1 2 ).Na imagem, afirma-se que os 87 mil candidatos teriam sido reprovados por usarem pronome neutro na prova. Dentre outros usos, esse tipo de linguagem é utilizada majoritariamente por pessoas que não se identificam com o gênero masculino e feminino ou por transgêneros.O Exame Nacional do Ensino Médio não tem o objetivo de aprovar ou reprovar qualquer candidato, já que a avaliação não se trata de um vestibular. Ele é um teste que serve para o Governo Federal avaliar o desempenho individual dos alunos de todo o país, medir indicadores sobre o ensino e fazer com que os alunos ingressem nas universidades públicas ou privadas por meio de sistemas unificados de seleção de candidatos.O Enem é composto por 180 questões objetivas e uma redação. Ele é dividido em quatro áreas de conhecimento: Ciências Humanas, Linguagens, Ciências da Natureza e Matemática. A pontuação é feita por área, ou seja, o candidato recebe cinco notas diferentes e, a partir delas, é calculada uma média final.Com essa média, o candidato pode se inscrever em dois sistemas de seleção diferentes: o Sisu , para faculdades públicas de todo o país, e o ProUni , caso preencha o perfil para receber bolsas de estudo em universidades privadas.Esses sistemas de seleção calculam , a partir do número de vagas existentes e a quantidade de candidatos concorrentes, uma nota mínima necessária para que o aluno seja selecionado. Ou seja, é possível não ser admitido em alguma instituição por meio desses esses sistemas, não pela prova do Enem em si.No edital do exame de 2020 foram listados 30 motivos em que o aluno poderia ser eliminado da realização da prova, mas nenhum deles é por utilizar o pronome neutro.Em 2 de abril de 2021, circulou no Twitter postagens que afirmavam que 87 mil alunos teriam zerado a redação do Enem por usarem pronomes neutros.No exame de 2020, que ocorreu em janeiro de 2021 por conta da pandemia de covid-19, esse número foi do total de candidatos que zeraram a redação em todo o Brasil. No entanto, não há registros de que eles tenham zerado a redação por um único motivo.Em nova consulta ao edital da prova de 2020, constata-se que, mais uma vez, nenhum dos motivos que poderiam fazer o candidato zerar a redação do Enem estão relacionados ao uso de pronomes neutros.