É uma montagem a "notícia" que indica que Lula cogita Anitta para o Ministério da Educação

A captura de tela de uma suposta notícia publicada pela Folha de S.Paulo de que o pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva está cogitando a cantora Anitta para o Ministério da Educação caso vença as eleições gerais de 2022 circula nas redes sociais ao menos desde 11 de maio, somando centenas de compartilhamentos.





Captura de tela feita em 12 de maio de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Mas isto é uma montagem. Há discrepâncias entre a imagem viral e elementos gráficos do jornal, que apontou que o conteúdo é "inautêntico"., indica a legenda de publicações no Facebook ( 1 2 ).O título da suposta matéria, sem data visível, aponta:. Abaixo, um subtítulo assegura que o ex-presidente teria justificado a escolha, dizendo:

No entanto, uma busca por palavras-chave no site da Folha de S.Paulo, assim como em suas redes sociais (1, 2, 3), não mostra nenhum artigo semelhante ao compartilhado nas redes. Na verdade, a pesquisa leva a um texto publicado pelo próprio veículo em 3 de abril de 2022 informando que a imagem que circula nas redes é uma montagem.

'Nos índices oficiais de publicação da Folha não há nenhum texto com o título ou linha-fina que aparecem na imagem. Nos tópicos do site relacionados a 'Lula' e 'Anitta', espaços que reúnem tudo o que é divulgado pelo veículo sobre as personalidades, também não há conteúdo semelhante ao retratado na montagem', diz o artigo.



No texto, é mencionado que a imagem viralizada simula a aparência do aplicativo do jornal para celulares. A equipe de checagem da AFP baixou o programa e identificou elementos que permitem confirmar que a captura viralizada é uma montagem, como as diferenças de fontes e a ausência de data na imagem que circula nas redes.

Comparação feita em 13 de maio de 2022 entre a captura de tela do aplicativo da Folha de S.Paulo (E) e a publicação viralizada ( . / )

À AFP, a assessoria de imprensa do ex-presidente Lula confirmou que a alegação viralizada é "uma fake news". "O ex-presidente vai disputar as eleições, não discutiu ministério nenhum, nem faz sentido, nem para ele, nem para a cantora Anitta, discutirem ministério', acrescentou.

Este conteúdo também foi checado pela Agência Lupa.