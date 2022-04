Bebê que Rihanna segura nos braços não é filho dela mas de uma prima

Publicações compartilhadas mais de 500 vezes nas redes sociais desde pelo menos 27 de março de 2022 mostram a cantora Rihanna segurando um bebê e alegam que é seu filho recém-nascido.





Captura de tela feita em 1º de abril de 2022 de uma publicação no Facebook ( . / )

Apesar de, até 1º de abril, a estrela da música estar grávida, as fotos divulgadas foram tiradas em junho de 2014 e a retratam com Majesty, filha de sua prima, não com seu próprio filho., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook , usando como ilustração duas imagens da cantora com um bebê.Conteúdo similar circula no Twitter e também em inglês A cantora de “Umbrella” e dona da empresa de cosméticos Fenty Beauty anunciou em fevereiro de 2022 que estava esperando seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky.Buscas reversas por uma das fotos que circulam nas redes sociais levou a esta publicação de 15 de junho de 2014 na página verificada de Rihanna no Facebook., diz a legenda, referindo-se ao nome da filha de sua prima Noella Alstrom, à ela como tia, e a uma parte do refrão de sua canção de sucesso “What's My Name”.Nesse mesmo dia, Rihanna divulgou outra foto com a “sobrinha” apoiada em seu ombro. A imagem também circula em março de 2022 como se mostrasse seu filho recém-nascido.Em abril de 2022 Majesty já tinha sete anos.No momento de publicação desta checagem, Rihanna não havia feito nenhum anúncio público sobre o nascimento de seu bebê.