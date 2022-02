Vídeo que circula como se mostrasse Bolsonaro na Rússia foi gravado na Itália, em 2021

Um vídeo em que supostamente o presidente Jair Bolsonaro é visto na Rússia em fevereiro de 2022 foi compartilhado mais de 7 mil vezes nas redes sociais desde o último 16 de fevereiro.



No entanto, o registro, na verdade, foi feito durante uma visita do mandatário à Itália em novembro de 2021.



Captura de tela feita em 16 de fevereiro de 2022 de uma publicação no Facebook

Comparação feita em 16 de fevereiro de 2022 entre um vídeo viral publicado no Facebook (E) e o vídeo publicado no perfil do presidente Jair Bolsonaro no Twitter

No entanto, a filmagem, de pouco mais de 40 segundos de duração, não foi feita na Rússia.Aos 16 segundos da gravação viralizada, é possível observar uma bandeira da Itália pendurada no muro de um portão pelo qual o presidente passa.Comentários no vídeo viralizado indicaram que a gravação poderia ter sido feita em Anguillara Veneta, cidade italiana visitada por Bolsonaro em 1 de novembro de 2021.Uma busca feita pelo Checamos no Twitter do termolevou a uma publicação , feita na mesma data, de um registro com as mesmas imagens e a legendaBolsonaro esteve em Anguillara Veneta no final do ano passado para receber um título de cidadão honorário após sua participação na cúpula do G20, em Roma. A ocasião na pequena cidade italiana foi marcada por aplausos e protestos de manifestantes.No mesmo dia da visita, o presidente postou um vídeo em sua conta no Twitter, no qual ele pode ser visto no mesmo local e cercado pelas mesmas pessoas, por outro ângulo.Veículos de mídia do Brasil e da Itália também mostraram Bolsonaro no mesmo local exibido pelo vídeo viralizado.Em 15 de fevereiro de 2022, o presidente brasileiro chegou a Moscou para um encontro oficial com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no dia seguinte.A reunião bilateral ocorreu em meio às tensões pela crise na fronteira da Ucrânia.