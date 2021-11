Vídeo de Bolsonaro em Aparecida é compartilhado como se fosse na Itália

Captura de tela feita em 1º de novembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução)

Comparação feita em 1º de novembro de 2021 entre o vídeo viralizado (E) e a gravação original do Poder360 de 2019 ( . / ) (foto: Reprodução)

O presidente Jair Bolsonaro em sua chegada a Anguillara Veneta, na Itália, em 1º de novembro de 2021 ( AFP / Piero Cruciatti)

Uma gravação do presidente Jair Bolsonaro sendo carregado por vários homens enquanto é ovacionado por uma multidão foi compartilhada mais de 14 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 31 de outubro com a alegação de que se tratava da sua recepção na Itália ao chegar para a reunião do G20. Mas isso é falso: o vídeo data, na verdade, de outubro de 2019, quando o mandatário visitou a Basílica de Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo., diz a legenda de uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ), cujo vídeo foi visualizado mais de 44 mil vezes em um dia.Junto com a sequência há o seguinte texto:Mas esse vídeo não tem qualquer relação com a ida de Jair Bolsonaro à Itália em outubro de 2021 para a cúpula do G20 , que reuniu os líderes das principais potências mundiais em Roma e abordou temas como as mudanças climáticas, a pandemia de covid-19 e a criação de um imposto corporativo global .Uma análise do conteúdo permite observar alguns elementos que indicam que o vídeo não é atual e nem teria sido gravado na Itália. As pessoas que ovacionam o presidente não estão usando máscara %u23BC cuja forma de proteção se tornou comum durante a pandemia de covid-19 %u23BC, uma placa está escrita em português,, e se veem os tradicionais arcos no exterior da Basílica de Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo.No final do vídeo ainda há o crédito ao site Poder360 e a frase:Uma busca no YouTube pelas palavras-chavelevou ao mesmo vídeo viralizado nas redes, mas publicado em outubro de 2019 Uma comparação entre o vídeo publicado no canal do Poder360 e a sequência viralizada nas redes como se tivesse sido registrada na Itália permite observar os mesmo elementos:Neste 1º de novembro, em meio a sua viagem à Itália, o presidente Bolsonaro recebeu o título de cidadão honorário de Anguillara Veneta, de onde, contou o presidente, “saíram” os seus avós. A sua chegada à cidade, no entanto, mobilizou quase 200 pessoas para protestar contra a concessão do título.Diferentemente do que era visto no vídeo viralizado em Aparecida, que mostrava um dia ensolarado, durante o evento na cidade de Anguillara Veneta havia chuva e tempo fechado.