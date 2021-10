Capturas de tela feitas em 25 de outubro de 2021 de publicações no Facebook ( . / ) (foto: REPRODUÇÃO)

Capturas de tela feitas em 25 de outubro de 2021 de publicações no Facebook ( . / ) (foto: REPRODUÇÃO)

Sem comprovação e sem resultados

Risco de infecções

Publicações que asseguram que a chamada técnica de “vaporização do útero” ou “vaporização vaginal” ajuda a aliviar as dores menstruais e a regular o ciclo, entre outros benefícios, foram compartilhadas nas redes sociais ao menos desde 2015, com mais de 400 mil interações. Mas a prática não tem comprovação científica e, de acordo com especialistas consultados pela AFP, ainda traz riscos de infecções e queimaduras., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook , em referência aos supostos benefícios da vaporização do útero.A lista continua:Conteúdo similar foi difundido na mesma rede ( 1 2 ) e no Instagram ( 1 3 ).De acordo com as publicações, a vaporização do útero consiste em sentar-se sem roupa íntima sobre um banco com um buraco, abaixo do qual coloca-se um recipiente com água quente misturada com ervas aromáticas. As mensagens afirmam que o vapor liberado entra no útero e traz vários benefícios.No TikTok, vídeos somando mais de 400 mil visualizações mostram como preparar o banho, como se sentar corretamente, qual recipiente usar e quais ervas colocar na água ( 1 3 ).Vários portais também promoveram essa prática ( 1 3 ), que ganhou popularidade e gerou críticas após ter sido impulsionada pela atriz norte-americana Gwyneth Paltrow no seu blog Goop em 2015.A vaporização do útero é apresentada como, e promovida regularmente nas redes sociais parao útero e o colo uterino.O conteúdo também circulou em inglês ( 1 2 ), espanhol ( 1 2 ), francês [ou do útero], disse à AFP a ginecologista argentina María Elisa Moltoni , descartando que teriam algum benefício cientificamente comprovado para a saúde., endossou o ginecologista Geoffroy Robin, secretário geral do Colégio Nacional de Ginecologistas e Obstetras da França (CNGOF). No entanto, recomendou aplicar oà prática.Sobre seus supostos benefícios, a presidente da Federação Nacional de Colégios Médicos de Ginecologia da França (FNCGM), Isabelle Héron , foi enfática:, concordou Geoffroy, acrescentando que o vapor também não causa efeito sobre a menstruação., disse.No mesmo sentido, Moltoni afirmou:, disse à AFP. E detalhou:Uma busca por estudos que abordassem as vaporizações do útero dentro da base de dados de ciências da saúde PubMed não gerou resultados sobre seus supostos benefícios. Ao contrário, conduziu a um artigo publicado em 2017 na revista Culture, Health and Sexualtiy, chamado “Basicamente, é feitiçaria para a sua vagina: desfazendo as representações ocidentais sobre a vaporização do útero”, em que se conclui que os relatos que circulam online sobre a práticaTambém há um artigo acerca de uma mulher que sofreu queimaduras de segundo grau durante a prática de vaporização do útero.Os três especialistas concordaram que, mais do que evitar ou curar infecções, essas vaporizações podem aumentar o risco de contraí-las.As bactérias na vagina, que formam uma microbiota que protege contra infecções,, disse Robin à AFP.Héron comparou o banho de vapor com as desaconselhadas duchas vaginais, que consistem em lavar o interior da vagina. Com uma mudança de temperatura,, disse a ginecologista., completou Moltoni.O AFP Checamos já verificou outras alegações que abordam a menstruação ( 1 2 ).