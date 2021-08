Foto de multidão em Copacabana é de visita do papa em 2013, e não de protestos pelo voto impresso

A imagem de uma multidão na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, foi compartilhada mais de 3 mil vezes nas redes sociais, em uma postagem feita em 1° de agosto de 2021. No mesmo dia, foram realizadas manifestações a favor do voto impresso no Brasil. A imagem viralizada, no entanto, é de julho de 2013, quando o papa Francisco celebrou uma missa na praia do Rio de Janeiro durante a Jornada Mundial da Juventude.

“Chupa PT. Copa cabana há há há”, diz o texto de uma publicação no Facebook feita em 1° de agosto de 2021. A postagem teve mais de 3,5 mil compartilhamentos na rede social.



Captura de tela de uma publicação no Facebook feita em 3 de agosto de 2021

No dia da publicação, ocorreram manifestações a favor do voto impresso em diversas cidades do país, incluindo Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. A praia de Copacabana, na capital do estado do Rio, também recebeu atos pela impressão do voto. A maioria dos participantes vestia roupas com verde e amarelo e muitos não usavam máscaras de proteção contra a covid-19:A foto compartilhada nas redes sociais, no entanto, foi feita em 2013 e já circulou anteriormente, em conteúdos checados pela AFP em maio de 2021 que atribuíam a imagem a uma manifestação em prol do presidente Jair Bolsonaro.Uma busca reversa na ferramenta TinEye feita em 3 de agosto de 2021 mostra oito resultados , incluindo de publicações feitas desde 2014, mostrando que a imagem é antiga.Outra busca reversa, realizada com a ferramenta Bing também em 3 de agosto de 2021, identifica a imagem em uma reportagem do jornal britânico The Independent , datada de 28 de julho de 2013. No site, a foto é creditada à agência de notícias Associated Press (AP).Uma busca no portal da agência AP confirma que o registro foi feito em 28 de julho de 2013 pelo fotógrafo Felipe Dana. Na parte inferior da imagem é possível ver, inclusive, o “papamóvel” - veículo especial utilizado pelo pontífice em aparições públicas -, como detalha a AP.A AFP fez um vídeo neste mesmo dia em 2013, no qual é possível observar com mais detalhes a chegada do papamóvel a Copacabana. Veja:Foto muito semelhante à viralizada também foi feita pela AFP em 28 de julho de 2013. Nessa data, mais de 3 milhões de fiéis se reuniram em Copacabana para assistir à missa final da Jornada Mundial da Juventude , evento católico realizado a cada dois ou três anos em uma cidade escolhida pelo papa. Em 2013, o Brasil era governado pela presidente Dilma Rousseff (2011-2016).Os protestos a favor do voto impresso realizados no dia 1° de agosto de 2021 têm como pano de fundo ataques feitos pelo atual mandatário, Jair Bolsonaro, às urnas eletrônicas, usadas no Brasil desde 1996. Em 9 de julho de 2021 , Bolsonaro chegou a afirmar que o Brasil poderia não ter eleições em 2022 - quando pretende ser reeleito - caso não seja adotada a votação impressa.A AFP já checou diversos conteúdos a respeito das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro ( 1 3 ).