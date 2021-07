Não há registro de que Estadão tenha dito que lesões de Joice foram por acidente de carro

Após a deputada federal Joice Hasselmann (PSL) aparecer com hematomas no rosto e atribuí-los a um possível atentado, usuários passaram a assegurar que O Estado de S. Paulo revelou o verdadeiro motivo dos ferimentos.



Segundo as publicações, compartilhadas mais de 6 mil vezes desde o último dia 24 de julho, o jornal divulgou que asofreu umpor dirigir sob efeito de álcool e drogas. Não há, no entanto, qualquer registro de que o veículo tenha publicado essa informação.As publicações no Facebook ( 1 3 ), Instagram Twitter são ilustradas por uma foto de Joice Hasselmann com hematomas no rosto. Na parte superior da imagem é vista o logotipo do Estadão e a tarja. Na parte de baixo, a frase:A foto é acompanhada pelo texto:O conteúdo começou a circular após Hasselmann relatar que acordou ensanguentada em seu apartamento funcional em Brasília, no último dia 18 de julho. Segundo a deputada, ela sofreu um lapso de memória e, quando retomou a consciência, estava com cinco fraturas no rosto e uma na costela.Em diversas entrevistas , a parlamentar disse desconfiar que pode ter sofrido um atentado por motivações políticas . A hipótese, que é investigada pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, foi colocada em dúvida por alguns usuários., diz uma das publicações, que também foram enviadas ao WhatsApp do AFP Checamos para verificação.No entanto, não há qualquer registro de que O Estado de S. Paulo tenha publicado a afirmação de que os ferimentos de Hasselmann foram causados por um acidente de carro.Uma busca por palavras-chave no Google e no site do jornal não localiza nenhuma reportagem com a informação. Uma pesquisa a partir da data em que Hasselmann comunicou ter sofrido os ferimentos também não levou a nenhum texto do tipo nos sites WayBack Machine Archive.is , que podem registrar páginas já deletadas.A imagem que embasa as alegações tem elementos que indicam que ela havia sido publicada no Instagram. Entre eles, a seta no canto direito e os dois pontos na parte inferior, que aparecem na rede social quando é publicada mais de uma foto ao mesmo tempo.Com essa informação, a equipe de checagem da AFP consultou a página oficial do Estado de S. Paulo no Instagram e localizou o registro original divulgado pelo jornal. A foto, com o logotipo do Estadão e a tarjafoi publicada no último dia 23 de julho, mas sem a fraseA imagem dos hematomas no rosto de Hasselmann ilustra, na verdade, uma entrevista em que a deputada diz desconfiar que alguém poderia ter se escondido em seu apartamento durante o dia para agredi-la durante a madrugada. Em nenhum momento da reportagem é mencionada a hipótese de um acidente de carro.Em texto publicado no último dia 24 de julho, o Estadão Verifica, portal de checagem de fatos do jornal, negou que o meio de comunicação tenha difundido essa informação.Além disso, Hasselmann disse que o suposto acidente de carro, em publicação no Twitter.Procurada pela equipe do AFP Checamos, a assessoria da Câmara dos Deputados confirmou que seu Departamento de Polícia Legislativa investiga os ferimentos sofridos pela deputada, mas que a apuração é sigilosa., acrescenta a nota.Ex-líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann foi forte aliada de Jair Bolsonaro até romper com o presidente após uma disputa interna do PSL. No último mês de junho, a deputada federal chegou a assinar o “ superpedido de impeachment ” do mandatário.