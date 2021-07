É uma sátira o artigo sobre lesão de Laurel Hubbard, primeira atleta olímpica transgênero

Captura de tela feita em 20 de julho de 2021 de uma publicação no Facebook

compartilhadas centenas de vezes em redes sociais asseguram que a halterofilista neozelandesa Laurel Hubbard, que foi selecionada como a primeira atleta olímpica transgênero, sofreu uma lesão no testículo algumas semanas antes dos Jogos de Tóquio. No entanto, a alegação teve origem em um site satírico. Até 20 de julho de 2021, não há nenhum registro de que Hubbard tenha sofrido uma lesão do tipo.

, diz o texto que acompanha uma foto de Hubbard em publicações compartilhadas ao menos desde o último dia 26 de junho no 3 ), Instagram foi selecionada como a primeira atleta olímpica transgênero antes dos Jogos de Tóquio, em uma decisão histórica do Comitê Olímpico Neozelandês.A alegação sobre a suposta lesão também foi compartilhada em artigos e em publicações em inglês A halterofilista, que já competiu como homem, se tornou elegível para disputar a categoria feminina após mostrar que os níveis de testosterona em seu sangue estavam abaixo do limite exigido peloOlímpico Internacional.No entanto, a história sobre a lesão surgiu em um site satírico.Uma busca por palavras-chave no Google levou a este artigo publicado no site The Babylon Bee no último dia 21 de junho, mesmo dia em que foi anunciado que Hubbard representaria a Nova Zelândia nos Jogosde Tóquio.Algumas publicações em português citam esse mesmo site como fonte da informação.O Babylon Bee é, no entanto, um site satírico., diz a seção de descrição do site que se apresenta comoAté 20 de julho, não houve nenhum registro de que Hubbard tenha sofrido uma lesão do tipo.Pelo contrário, no último dia 17, o Comitê Olímpico Neozelandês confirmou a participação de Hubbard nos Jogos, afirmando que a equipe quer ajudar a halterofilista a lidar com a atenção que suscita em Tóquio.A equipe de checagem da AFP já verificou o que se sabe sobre a participação da primeira atleta transgênero em uma Olimpíada.