Schwarzenegger publicou uma foto sua dormindo na rua como uma piada

Captura de tela feita em 9 de julho de 2021 de uma publicação no Facebook

Umana qual o ator e ex-governador da Califórnia Arnold Schwarzenegger aparece dormindo ao relento foi compartilhada mais de 52 mil vezes nas redes sociais ao menos desde agosto de 2017 com a afirmação de que ele precisou pernoitar na rua após um hotel ter se negado a recebê-lo como hóspede. Mas isso é falso. A imagem foi publicada por Schwarzenegger em 2016 como uma piada e ele estava em frente a um centro de convenções em Ohio, e não do lado de fora de um hotel na, indicam as legendas das publicações viralizadas no Facebook ( 1 3 ), no Instagram , no Twitter ( 1 3 ) e em sites Na foto, o ator aparece deitado em um saco de dormir diante de suaque contém a palavraSegundo as publicações,inaugurou um hotel com a sua estátua durante o período em que exerceu o cargo de governador da Califórnia (2003-2011) edo mesmo lhe disseram:. Mas, continuam as postagens, ao tentar se hospedar após deixar o cargo, o estabelecimento rejeitou-o argumentando que todos os quartos estavam ocupados., apontam as postagens após o suposto episódio.A mesma imagem foi amplamente compartilhada com essa alegação em inglês francês , e a AFP verificousimilares em árabe e em espanhol Uma busca reversa pela imagem viralizada utilizando a ferramenta TinEye levou a um link, atualmente indisponível, mas encontrado no Wayback Machine , usado para arquivar páginas da internet. O link é de um artigo da revista People de 15 de janeiro de 2016 intitulado matéria foi encontrada no Google a partir da pesquisa pelos termos, em inglês.O artigo da People assinala que o ex-governador da Califórnia publicou a foto em sua conta no Instagram com a legenda, em inglês,, e que a imagem foi registrada em frente a uma estátua de bronze erguida em sua homenagem no Centro de Convenções Greater Columbus , em Ohio, durante as filmagens de “Em busca de vingança” (cujo título original é “Aftermath”), um filme sobre as consequências da colisão de dois aviões na Alemanha em junho de 2002.A imagem também foi localizada no perfil de Schwarzenegger no Facebook após uma busca pela mesma frase que o protagonista de “O exterminador do futuro” (em inglês, “Terminator”) havia publicado como legenda no Instagram.Uma busca no Google Maps pelos termosem inglês levou à localização do monumento onde o ator foi fotografado em um saco de dormir. estátua fica em frente ao Centro de Convenções Greater Columbus, e não diante de um hotel, como alegam as publicações compartilhadas nas redes sociais.Nascido na Áustria, Schwarzenegger se mudou para os Estados Unidos em 1968 e construiu sua fortuna graças a uma carreira de ator de sucesso, a qual derivou em uma aposta política que o levou ao cargo de governador da Califórnia. Desde 2017 é um dos organizadores da cúpula climática Austrian World Summit, que em sua edição mais recente contou com a participação de Greta Thunberg A fortuna de Schwarzenegger é estimada entre 300 e 400 milhões de dólares, segundo vários portais ( 1 3 ).