Homem filmado sem máscara em bar não é o ex-presidente Lula

Captura de tela feita em 18 de março de 2021 de vídeo publicado no Facebook

Captura de tela feita em 18 de março de 2021 de vídeo publicado no Facebook

Outro vídeo do mesmo episódio

Captura de tela feita em 18 de março de 2021 de vídeo publicado no YouTube, aproximado com a ferramenta InVID WeVerify

Um vídeo que supostamente mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) flagrado por um homem enquanto está em um bar, sem máscara, durante a pandemia de covid-19, foi compartilhado milhares de vezes em redes sociais desde setembro de 2020. O vídeo, que voltou a circular em março deste ano, não mostra, contudo, o petista. O protagonista da gravação abordou, na verdade, Wagner Pires de Sá, ex-presidente do time de futebol Cruzeiro.“Luladrão é flagrado no bar bebendo em plena pandemia e prega 'fique em casa'. Cidadão da um corretivo nele!!!”, diz uma das publicações compartilhadas mais de 3 mil vezes no Facebook ( 1 3 ) e Instagram ( 1 3 ).Na gravação, um homem se aproxima de uma mesa com várias pessoas e, em algumas versões, uma seta sobreposta às imagens identifica um desses indivíduos como “Luladrão”.Em seguida, o homem que está em pé pode ser ouvido dizendo: “O senhor não tem vergonha na cara não? O senhor é safado, o senhor roubou e fica aqui tomando cerveja na maior cara de pau”. O homem não estava falando, contudo, com o ex-presidente Lula.Uma busca reversa pelo vídeo viralizado leva a um artigo , publicado em 12 de setembro de 2020 no portal de notícias Globo Esporte, que identifica o homem hostilizado como o ex-presidente do Cruzeiro Wagner Pires de Sá Segundo a matéria, o episódio aconteceu no último dia 11 de setembro, quando Pires de Sá estava em um bar em Belo Horizonte. De fato, aos três segundos da gravação é possível ouvir o homem que se aproxima da mesa se referir à pessoa com quem ele fala como “Seu Wagner”.O incidente foi reportado por diversos outros veículos esportivos ( 1 3 ). Um deles divulgou o mesmo vídeo com uma qualidade superior . Nesta versão, é possível ver com mais clareza que o homem abordado não é o ex-presidente Lula.Em 11 de setembro de 2020, usuários compartilharam nas redes outro registro do episódio, em que fica claro que o motivo da discussão era o Cruzeiro.Nesta segunda gravação, outros homens se aproximam da mesa vista no vídeo agora viralizado. É possível confirmar que se trata do mesmo incidente pois ambos os vídeos mostram o mesmo divisor de espaços, o mesmo guarda-sol e as mesmas pessoas.Nesta sequência, um dos homens critica explicitamente a atuação de Pires de Sá no time de futebol. “Parabéns hein, o clube na série B e você tá aqui tomando cerveja”, disse aos 28 segundos.Aos 21 segundos da gravação também é possível identificar que um dos homens envolvidos na discussão vestia uma camisa do Cruzeiro Pires de Sá foi eleito dirigente do Cruzeiro em 2017, mas renunciou ao cargo em dezembro de 2019 após sua diretoria passar a ser investigada por indícios de pagamentos suspeitos, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Sob seu comando, o clube também foi rebaixado para a Série B.Esse conteúdo também foi verificado pelos sites Estadão Verifica