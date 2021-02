O vídeo de comboio com contêineres não mostra o primeiro trem no trajeto de Mato Grosso a Santos

Captura de tela feita em 18 de fevereiro de 2021 de uma publicação no Facebook

Vídeo original

Captura de tela feita em 18 de fevereiro de 2021 de uma publicação no Facebook

A Ferronorte

O vídeo de um comboio transportando contêineres sobrepostos foi compartilhado mais de 178 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 2 de fevereiro com a afirmação de que se trata do “primeiro trem” saindo do estado do Mato Grosso para Santos, em São Paulo. Mas isso é enganoso: o trem que aparece nas imagens não é o primeiro a trafegar pela ferrovia, já que seu primeiro trecho foi inaugurado em 1999. A operação dos vagões que transportam dois contêineres empilhados começou em junho de 2019. A sequência viralizada é de novembro de 2020.“Primeiro trem saindo do mato Grosso para Santos vamos viralizar que a imprensa lixo não vai divulgar”, afirma a legenda de várias publicações contendo o vídeo no Facebook 3 ). A sequência, visualizada mais de 3 milhões de vezes desde o início de fevereiro, mostra um comboio da operadora Rumo Logística , com contêineres de sua subsidiária Brado , saindo de Alto Taquari , no Mato Grosso, supostamente rumo ao Porto de Santos , em São Paulo.A gravação também circulou no Instagram 3 ) e no Twitter 2 ), onde chegou a ser compartilhada com a mesma afirmação pelo ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra A partir de uma busca reversa pela captura de tela de um dos trechos do vídeo, usando a ferramenta InVid-WeVerify , foi possível encontrar uma publicação de 25 de janeiro de 2021 na conta oficial do ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas no Facebook, mas sem a legenda enganosa: “Vagões double stack da Brado/Rumo passando pelo Alto Taquari (MT), em trecho da Ferronorte que liga o Mato Grosso ao Porto de Santos”.A postagem do ministro dava crédito para o canal no YouTube Ferrovia Sul , administrado por Jeferson da Luz, que trabalha no setor ferroviário e é entusiasta de trens e ferrovias. De fato, a sequência pode ser encontrada nesse canal, onde é explicado que o registro foi feito em novembro de 2020.O Projeto Comprova, do qual o AFP Checamos faz parte, conversou com Jeferson pelo Instagram, que confirmou a autoria do vídeo, o local e a data em que foi gravado.Jeferson explicou que registrou o vídeo e as fotos do comboio que viralizaram em Alto Taquari no próprio dia 24 de novembro de 2020, em uma viagem que fez de Curitiba, no Paraná, para Rondonópolis, no Mato Grosso. E indicou que jamais imaginou que o vídeo pudesse viralizar.“Falar que é o primeiro trem do Mato Grosso para o Porto de Santos? Já está errado”, assinalou Jeferson da Luz.Em sua conta no Instagram , inclusive, há um registro desse trem publicado no mesmo dia 24 de novembro do ano passado.Uma comparação entre a imagem postada e o vídeo visto em seu canal no YouTube mostra que se trata do mesmo trem.Ele lembra que a Ferronorte existe desde a década de 1990 . “E a operação double stack [na qual são transportados dois contêineres empilhados], até onde eu tenho conhecimento, é de meados de 2019”, complementa.Jeferson ainda explicou como captou as imagens: “Eu estava apressando minha viagem porque queria registrar o trem double stack né? Moro em Curitiba, e aqui não temos esse tipo de trem, que é a grande atração da Malha Norte (trecho da antiga Ferronorte)”.Ao Comprova, indicou que se trata de um hobby, com conteúdos que publica, além do YouTube, em suas contas pessoais no Instagram e no Facebook, e enviou uma foto de seu equipamento montado no momento em que registrava a passagem do trem.De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Ferronorte tem atualmente 735 quilômetros de extensão entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.Por e-mail, a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Mato Grosso (Sinfra) informou que o terminal ferroviário de Alto Taquari foi inaugurado em 1999, o trecho de Alto Araguaia, em 2002, e o trecho complementar entre Itiquira e Rondonópolis, em 2013. “Desde então, nenhum terminal ferroviário foi reformado ou construído no Mato Grosso”, complementa.O Ministério da Infraestrutura informou que este tipo de operação chamada “double stack” foi iniciado em 2019, após reformas no traçado e a adaptação da linha férrea: “O primeiro trem double stack a circular foi em junho de 2019, partindo de Sumaré (SP) até Rondonópolis (MT) e descendo novamente ao ponto de origem”.Também em nota à imprensa, a concessionária Rumo declarou que a operação “double stack” teve início em 19 de junho de 2019 e que consiste em contêineres de dois níveis, “sendo dois de 40 pés ou um de 40 pés e dois de 20 pés”. A empresa, contudo, não informou quantos vagões têm a composição.Em resumo, é enganoso que o vídeo mostre o primeiro trem a ir do Mato Grosso ao Porto de Santos. O primeiro trecho da Ferronorte foi inaugurado em 1999, enquanto o mais recente foi entregue em 2013. A operação dos vagões double stack, por sua vez, começou em de junho de 2019, ou seja, já estavam em funcionamento há mais de um ano quando o vídeo foi gravado.

Esse texto faz parte do Projeto Comprova. Participaram jornalistas do Estadão, do Poder360 e do Correio do Estado. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.