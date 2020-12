Checamos: Uma semana após assalto em Criciúma, policial baleado tem melhora

Após o assalto que abalou a cidade de Criciúma, em Santa Catarina, na noite de 30 de novembro e durante a madrugada de 1º de dezembro, usuários passaram a afirmar que um policial ferido no ataque havia falecido.



Até o dia 5 deste mês, publicações que reclamavam quanto à falta depela suposta morte do agente ainda eram amplamente compartilhadas. No entanto, segundo a Polícia Militar do estado, ele continua internado no dia 7 de dezembro e suaapresenta melhoras.“Morreu o policial baleado em Criciúma. Não haverá manifestações afinal vidas honestas não importam”, diz texto compartilhado mais de 45 mil vezes no Facebook ( 1 3 ) e Twitter desde 2 de dezembro, um dia após criminosos assaltarem uma agência bancária da cidade catarinense, no que foi considerado o maior roubo da história do estado.Durante a ação, criminosos fortemente armados provocaram incêndios, bloquearam ruas e fizeram reféns, baleando o policial militar Jeferson Luiz Esmeraldino.“Esse é Jeferson Esmeraldino. Soldado da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Herói da vida real. Faleceu após ter enfrentado e tentado combater os assaltantes em Criciúma, mesmo sabendo que o inimigo estava em número e armamento muito superior”, diz outra versão das postagens.Segundo informou a Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) em 1º de dezembro, Esmeraldino foi atingido no abdômen e precisou passar por uma cirurgia. Naquele dia, segundo a PMSC, estava em estado grave.No entanto, reportagens publicadas na mídia desde então relatam a recuperação do policial. Em 2 de dezembro, veículos informaram que o quadro de Esmeraldino era estável Dois dias depois, foi reportado que o policial apresentou melhoras e que sua sedação foi desligada. No último dia 6, a imprensa relatou que Esmeraldino começou a responder a estímulos como apertar a mão, abrir um pouco os olhos e responder balançando a cabeça.Procurada pelo AFP Checamos no dia 7 de dezembro, a Polícia Militar de Santa Catarina informou que o agente “não está necessitando de aparelhos para respirar”.“Apresenta melhoras das funções renal e hepática. O Exame Neurológico dentro dos padrões da normalidade, neste tempo de avaliação e já está em dieta líquida”, acrescentou.Da mesma maneira, o governo de Santa Catarina negou que o policial tenha falecido quando consultado pela equipe de checagem da AFP no dia 7.Essa alegação também foi verificada pelas equipes da Agência Lupa e do Aos Fatos A equipe de checagem da AFP já verificou outros conteúdos relacionados ao assalto ocorrido em Criciúma.Em resumo, não é verdade que o policial baleado durante o roubo realizado em Criciúma tenha falecido na semana da ação. Segundo a PM de Santa Catarina, no dia 7 de dezembro Jeferson Luiz Esmeraldino estava internado e apresentando melhoras em seu quadro de saúde.