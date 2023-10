Protesto pró-Palestina reúne milhares de pessoas em Londres; veja fotos

436

Milhares se reuniram na capital britânica para pedir fim de bombardeios em Gaza (foto: Felipe Rabelo) Milhares de pessoas se reuniram em Londres nesse sábado (28/10) em protesto pró-Palestina. No Centro da capital do Reino Unido, os manifestantes pediam um posicionamento mais rígido do primeiro-ministro britânico Rishi Sunak e que o líder fosse abertamente favorável a um cessar-fogo.





16:06 - 29/10/2023 Apelos para permitir entrada de ajuda humanitária em Gaza se multiplicam Estado de Minas pelo fotojornalista Felipe Rabelo, é possível ver centenas de bandeiras palestinas e cartazes com pedidos de libertação do país no Oriente Médio e o fim dos bombardeios em Gaza. Protestantes também seguravam bonecos de bebês ensanguentados simbolizando a morte de civis e crianças durante o conflito. Em imagens enviadas aopelo fotojornalista Felipe Rabelo, é possível ver centenas de bandeiras palestinas e cartazes com pedidos de libertação do país no Oriente Médio e o fim dos bombardeios em Gaza. Protestantes também seguravam bonecos de bebês ensanguentados simbolizando a morte de civis e crianças durante o conflito.



Segundo Rabelo, os protestos foram coordenados pelo grupo Palestine Solidarity Campaign e estima-se que 100 mil pessoas tenham participado do ato, que tem se repetido desde o início do conflito.





Protestos foram registrados em dezenas de cidades ao redor do mundo, tendo Londres abrigado uma das manifestações mais numerosas. A capital britânica abriga uma grande comunidade de imigrantes palestinos, território ocupado pelos ingleses até o fim da década de 1940, quando o Reino Unido saiu de cena em meio aos efeitos da recém finalizada Segunda Guerra Mundial e a criação do Estado de Israel.





Mais um capítulo do conflito entre judeus e palestinos está sendo escrito desde 7 de outubro, quando ataques do grupo extremista Hamas infringiu a Israel o maior número de mortes desde a criação do Estado. A reação israelense está sendo dura e a guerra em Gaza já causou, em pouco mais de três semanas, a morte de quase dez mil pessoas, a maioria civis.

Veja as fotos enviadas ao EM: