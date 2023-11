Brasileiro de 59 anos é dado como desaparecido em Israel

Desaparecido desde os ataques

"O Itamaraty tomou conhecimento de que o brasileiro-israelense Michel Nisenbaum, 59, residente em Israel, encontra-se desaparecido desde os ataques de 7/10. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv confirmou com as autoridades locais o status de desaparecido do nacional", relatou o ministério.





Até agora, mais de seis mil pessoas morreram na guerra entre Israel e Hamas. Somente na Faixa de Gaza fora 4.651 mortos e 14.245 feridos. A região está há semanas sob intenso bombardeiro por parte das forças israelenses. Em Israel, são 1,4 mil mortos, sendo a maioria dos ataques iniciais do Hamas, em 7 de outubro.