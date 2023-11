436

Os Estados Unidos enviaram "vários" assessores militares a Israel após os ataques do grupo islamita palestino Hamas em 7 de outubro, informou a Casa Branca nesta segunda-feira (23).



O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse aos jornalistas que estes conselheiros têm experiência no "tipo de operações que Israel realiza e que poderia realizar no futuro".