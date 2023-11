Morre Bobi, o cachorro mais velho do mundo, aos 31 anos

436

Morreu, no sábado (21/10), Bobi, o cachorro, detentor do recorde de cão mais velho do mundo do Guiness Book. Bobi era um rafeiro do alentejo puro, raça de Portugal, onde morava, e tinha 31 anos. A informação da morte do animal foi confirmada nas redes sociais da veterinária que acompanhava a saúde do cão.

Segundo o governo português, Bobi nasceu em 1992, quando o tutor dele, Leonel Costa, tinha 8 anos. A longevidade já era costumeira entre os animais de Leonel, Gira, mãe de Bobi, viveu até os 18 anos, enquanto Chicote, outro cão da família, até os 22. Para Leonel, Bobi era o “último de uma longa geração de animais”.

“O Bobi é especial porque olhar para ele é como lembrar das pessoas que fizeram parte da nossa família e infelizmente não estão mais aqui, como meu pai, meu irmão ou meus avós que já partiram deste mundo. Bobi representa essas gerações", declarou na época em que o cão bateu o recorde de mais velho do mundo.

"Apesar de viver mais do que todos os cães na história, os seus 11.478 dias na terra nunca seriam suficientes, para aqueles que o amaram", escreveu Karen Becker.

A longevidade de Bobi também foi elogiada pela veterinária na postagem e se deu pelo fato de que vivia em um ambiente calmo, segundo o tutor, que revelou a rotina do cachorro. Bobi nunca esteve preso a uma coleira e sempre gostou de passear livremente por florestas e fazendas que cercam a casa da família.



Além disso, o animal era descrito também como "muito sociável", apesar de ter perdido a mobilidade e a visão com o decorrer dos anos.

Outro hábito comum na rotina e Bobi era beber 1 litro de água por dia e comer "comida humana". “Entre uma lata de ração ou um pedaço de carne, Bobi não hesita e escolhe a nossa comida", contou Leonel na data.

Em março de 2023 Bobi completou seu 31º aniversário com uma grande festa para mais de 100 pessoas na casa onde morava com o tutor na vila portuguesa de Conqueiros.