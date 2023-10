TV do Hamas divulga vídeo da invasão a Israel; veja

436

Ataque do Hamas a Israel (foto: (TV Al-Aqsa))

O canal de tevê Al-Aqsa , mantido pelo Hamas, exibiu uma série de clipes, na Faixa de Gaza e na internet, mostrando como se deu a invasão ao sul de Israel, no início da manhã do último sábado (7/10).



O ataque começa com drones do Hamas bombardeando torres de observação militar israelenses e sistemas de armamentos. Em seguida, o grupo fundamentalista palestino dispara vários foguetes em direção ao sul e ao centro de Israel.



Militantes do Hamas, fortemente armados, atravessam a fronteira usando parapentes. Um comando segue em comboio por terra, a bordo de picapes. Pouco depois, os extremistas se aproximam da cerca fortificada de 8m de altura e a explodem em vários pontos, com a ajuda, inclusive, de lança-foguetes. Ao abrirem buracos na cerca de US$ 1 bilhão, eles entram em Israel a pé e em motocicletas.

A infiltração ocorreu em 29 locais diferentes ao longo da cerca, que protege a fronteira de 45km. Toda a região é monitorada por câmeras e sensores que perscrutam cada milímetro de terra, dia e noite, inclusive com sensor infravermelho. Os serviços de inteligência de Israel agora precisarão averiguar o motivo pelo qual não detectaram a ameaça.