Forças israelenses retomaram 'controle' das localidades do sul atacadas pelo Hamas

436

Nuvem de fumaça sobe no céu da Cidade de Gaza durante um ataque aéreo israelense em 9 de outubro de 2023 (foto: MAHMUD HAMS / AFP)

O Exército tem "o controle" das localidades do sul de Israel atacadas desde o início da ofensiva no sábado do movimento palestino Hamas a partir de Gaza, declarou um porta-voz militar, no terceiro dia de combates."Temos controle das comunidades", declarou o general Daniel Hagari, porta-voz do Exército israelense, em uma declaração televisionada à imprensa, acrescentando que "ainda pode haver terroristas na área".