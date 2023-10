UE convoca chanceleres a reunião de emergência por situação em Israel e Gaza

436

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, anunciou nesta segunda-feira (9) a convocação dos ministros das Relações Exteriores do bloco para uma reunião de emergência na terça-feira (10) para discutir a situação em Israel e Gaza.



"Convoco para amanhã uma reunião de emergência dos ministros das Relações Exteriores da UE para abordar a situação em Israel e na região", anunciou o diplomata na rede X (antigo Twitter).



Um porta-voz da Comissão Europeia (braço executivo da UE) afirmou que a reunião será realizada "parcialmente em Mascate", capital de Omã, e "aqueles que não estiverem presentes participarão por videoconferência".



Borrell se encontra em Mascate para uma reunião entre funcionários da UE e do Conselho de Cooperação do Golfo.