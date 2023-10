Ladrão de celular conta traição a mulher e ainda flerta com ela

436

Já pensou ter sua vida virada de cabeça para baixo após seu marido ter o celular roubado? Foi o que aconteceu com Andrea Avilla. O homem que levou o aparelho entrou em contato com a mulher para contar que ela, que está grávida, estava sendo traída. E não para por aí: a amante também espera um filho do marido de Andrea.

O caso aconteceu em Léon, no México. Segundo Andrea contou no TikTok, a história começa com uma mensagem de sua cunhada, irmã de Carlos, seu marido, informando que ele havia sido assaltado. Mas, a princípio, ela não acreditou, já que ele sempre inventava desculpas para não ajudar com as despesas da casa. “Achei que era uma desculpa esfarrapada para não me mandar dinheiro. Eu via que ele estava online e não estava me respondendo. Aí mandei mensagens provocando para que ele ficasse bravo e me respondesse", disse.

Ladrão mandou provas de traição para esposa da vítima (foto: Freepik)

Mas Carlos realmente tinha sido roubado e quem respondeu foi o autor do crime, que se identificou como Adrián e até mandou uma selfie para comprovar que estava com o celular. Foi então que ele revelou o que Andrea não sabia. “Seu marido gosta das safadas, né?", escreveu.

O ladrão então mandou fotos comprometedoras de Carlos e comprovante de transferências bancárias que ele fazia a outras mulheres. Vendo a oportunidade, ela decidiu saber mais. “"Pedi para que me mandasse prints da conversa com uma mulher em específico, a mãe do primeiro filho do Carlos. Logo, ele começou a me mandar um montão de coisas", detalhou.

Assim, Andrea descobriu que não apenas Carlos ainda estava com a ex, como também que a mulher também estava grávida e que seu marido era o pai. As mensagens também revelavam que a amante pretendia se casar com Carlos ainda neste ano.

Andrea decidiu confrontar o marido, que negou as acusações. "Ele ficou falando que eu nem perguntei se ele estava bem. E ainda questionou porque eu confiei no ladrão”, relatou. Após o episódio, ela pôs um ponto final no relacionamento e agora planeja criar o filho sozinha.

Mas, caso ela queira, a fila pode andar mais rápido. É que Adrian aproveitou a ocasião para mandar um flerte. “Se você quiser um padrasto do meu filho, me chama", tentou.