Ovelhas comem 100 kg de maconha em fazenda: 'Pulavam' mais alto que cabras"

436

Ovelhas invadiram fazenda na Grécia e comeram 100 Kg de maconha (foto: (Reprodução/Freepik))

Um rebanho de ovelhas invadiu uma fazenda em Magnésia, na Grécia, e comeu 100 kg de maconha . A plantação era voltada ao uso medicinal e pertencia ao agricultor Yiannis Bourounis.



De acordo The Newspaper.gr , jornal grego, o pastor do rebanho notou comportamentos diferentes nos animais após as ovelhas pastarem em uma região da Magnésia. De acordo com ele, as ovelhas "pulavam mais alto que as cabras".

O pastor descobriu que, na verdade, os animais invadiram uma estufa de uma fazenda que cultivava a planta. O agricultor Yiannis se mostrou atônito com o ocorrido.

“Não sei se é para rir ou chorar. Temos o calor; perdemos muita produção. Temos as inundações; perdemos o resto. E o melhor: depois de tudo isso, um rebanho de ovelhas, que não sei como recuperar, entrou nas instalações e começou a comer o que restava”, disse.



Em fevereiro, um caso parecido ocorreu na Eslováquia, quando cera de 200 cisnes consumiram ópio em um campo de papoulas e ficaram "viciados" pela sustância. Segundo o canal alemão Deutsche Welle , os fazendeiros tentaram expulsar as aves, mas não obtiveram êxito.