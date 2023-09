Estudante de 14 anos esfaqueia cinco pessoas em escola

436

Jerez de La Frontera (foto: elleneka102)

Um estudante de 14 anos, armado com duas facas, atacou nesta quinta-feira (28) três professores e dois alunos em uma escola de ensino médio no sul da Espanha, antes de ser detido, informou a polícia.O adolescente esfaqueou várias vezes essas cinco pessoas pouco antes do início das aulas em uma escola de Jerez de la Frontera, na Andaluzia (sul), segundo um porta-voz da polícia."O suposto autor dos fatos estava localizado no terceiro andar, [tinha] em sua posse duas facas usadas para atacar três professores e dois estudantes", disse Adrián Domínguez, acrescentando que o suspeito foi levado a uma delegacia.O porta-voz não deu detalhes sobre a gravidade dos ferimentos. Segundo a imprensa espanhola, um dos professores está em condição grave depois de ter sido atingido no olho, enquanto os outros ficaramm levemente feridos.Preocupados com os filhos, os pais aglomeraram-se na porta da escola, que estava cercada pela polícia, segundo imagens transmitidas pela televisão espanhola."Foi devastador, foi dramático porque todos os pais estavam do lado de fora da escola e logicamente queriam poder abraçar os seus filhos e filhas", disse a prefeita de Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo, que explicou que o agressor foi contido por vários professores.