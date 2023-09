Após hiato de 5 anos, desfile da Victoria's Secrets retorna com outra cara

436

Para quem esperava o tradicional espetáculo com modelos estilizadas com lingeries luxuosas e asas de anjo, o longa-metragem “The Tour 23” da Victoria 's Secrets, que estreou nesta terça (26/9) no Amazon Prime, não foi uma surpresa agradável.





Após uma série de polêmicas, a marca que foi símbolo de uma geração com grandes shows de moda anuais cancelou oficialmente o evento em 2019. Em sua última edição, televisionada em dezembro de 2018, a brasileira Adriana Lima, uma das principais modelos na história da Victoria 's Secrets, despediu-se da passarela após 20 anos desfilando como Angel.





Já nessa época, a empresa recebia muitas críticas e passava por uma crise devido a falta de inclusão nos shows. O predomínio de modelos extremamente magras e brancas não era mais bem aceito pelo público, e foi confrontado pelo lançamento da marca de lingeries fundada pela cantora Rihanna: a Savage x Fenty, que trazia diversidade de corpos e uma proposta mais contemporânea de desfiles.

O retorno em 2023





Mesmo após a Victoria 's Secrets perder parte de sua força imperial no mundo das lingeries, o retorno do show, anunciado em março deste ano, gerou entusiasmo e incerteza sobre como a marca transformaria sua abordagem.





O que os fãs não esperavam era que, em vez do espetáculo em sua fórmula já conhecida, eles receberiam um tipo de documentário, bem diferente das passarelas com as quais o público já estava familiarizado. O retorno não trata-se de um único desfile, mas da apresentação de quatro coleções de artistas de diferentes lugares no mundo, em um formato mais similar às produções da Savage x Fenty.





Com narração da modelo Gigi Hadid, o documentário passa por diferentes segmentos que intercalam os desfiles e pequenos filmes com a montagem das coleções inspiradas em quatro cidades: Lagos (Nigéria), Bogotá (Colômbia), Londres (Reino Unido) e Tóquio (Japão).





Além de Gigi, outras estrelas da Victoria 's Secret como Adriana Lima e Naomi Campbell retornaram junto a um elenco que inclui Adut Akech, Winnie Harlow, Hailey Bieber e Lila Moss, além de Doja cat como atração musical.





Repercussão negativa





Apesar da ansiedade, para muitos a espera não pareceu valer a pena. O documentário recebeu muitas críticas na rede social “X”, o antigo Twitter, pelo novo formato. Os fãs reclamaram das mudanças e relembraram as antigas edições do espetáculo que já recebeu atrações como Katy Perry, Lady Gaga, Ariana Grande, Taylor Swifit e a própria Rihanna.

