Rihanna, grávida, na cerimônia do Oscar, em março VALERIE MACON / AFP A cantora Rihanna deu à luz a um menino, seu segundo filho com o rapper A$AP Rocky, de acordo com relatos da imprensa dos Estados Unidos nesta segunda-feira (21).



A superestrela da música teve o filho no início deste mês, segundo o site de entretenimento TMZ.



"Fontes com conhecimento direto nos dizem que o bebê chegou em 3 de agosto em Los Angeles", afirmou o veículo. "Ainda não sabemos o nome da criança, mas sabemos que começa com R e que é um menino".A estrela, nascida em Barbados, intérprete de sucessos como "Diamonds" e "Umbrella", deu à luz o primeiro filho em maio de 2022.Rihanna, cujo nome de registro é Robyn Rihanna Fenty, não lança um álbum desde 2016. Nos últimos anos, acumulou uma fortuna com bem sucedidas marcas de maquiagem, roupas íntimas e alta costura.