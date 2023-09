Morte de surfista brasileiro em praia é investigada em Portugal

O brasileiro Leno Prince, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo (3/8) depois de desaparecer na Praia no Gancho, em Cascais, quando praticava kitesurf (foto: Reprodução/Instagram/@lenoprincepersonal)

Lisboa — O brasileiro Leno Prince, de 42 anos, foi encontrado morto na manhã de domingo (3/8) depois de desaparecer na Praia no Gancho, em Cascais, quando praticava kitesurf. Surfista experiente, ele havia decidido aproveitar o sábado de sol para praticar o esporte. Foi à praia acompanhado da mulher, que o viu pela última vez por volta das 20h. Assustada com o sumiço repentino do marido, ela comunicou o fato à polícia. Imediatamente, começaram as buscas, que se seguiram até a 1h da manhã, sem sucesso.