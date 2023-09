Arábia Saudita e Irã credenciam embaixadores após anos de ruptura

436

O embaixador da Arábia Saudita no Irã chegou, nesta terça-feira (5), a Teerã, e seu contraparte iraniano aterrissou em Riade, após o restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, informaram fontes oficiais iranianas e sauditas.



O embaixador saudita Abdullah Alanazi, destacou a "importância de reforçar os laços, intensificar a comunicação e os encontros entre o Reino e o Irã" ao chegar a Teerã, segundo um comunicado do ministério saudita das Relações Exteriores.



Já o embaixador iraniano na Arábia Saudita, Alireza Enayat, chegou a Riade, onde foi recebido por encarregados do ministério das Relações Exteriores e membros da embaixada, segundo a Irna, agência de notícias oficial iraniana.



A embaixada da Arábia Saudita em Teerã retomou suas atividades no mês passado, e a do Irã em Riade reabriu em junho.



O Irã, de maioria xiita, e a Arábia Saudita, majoritariamente sunita, mantiveram relações tensas por muito tempo por causa de diversos assuntos espinhosos, como os conflitos na Síria e Iêmen. Os dois países romperam suas relações diplomáticas em 2016.



Em março, Riade e Teerã anunciaram o restabelecimento de seus laços diplomáticos, no âmbito de um acordo mediado pela China.