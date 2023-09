Tempestades deixam um morto na Grécia

436

Tempestades deixaram um morto nesta terça-feira (5) na Grécia, afetada recentemente por incêndios devastadores.



Em entrevista à rede pública ERT, o meteorologista Panayotis Giannopoulos informou que "a quantidade de água que caiu em 24 horas equivale ao esperado para todo o outono".



Trata-se do "fenômeno mais extremo em termos de quantidade de chuva em 24 horas" desde que a Grécia iniciou os registros, assinalou em entrevista coletiva o ministro da Defesa Civil, Vasilis Kikilias, citando meteorologistas.



As chuvas deixaram uma vítima no departamento de Magnesia (centro), onde um homem foi encontrado morto, informou à ERT o porta-voz dos bombeiros, Yannis Artopios. Tudo indica que a vítima foi arrastada pela água, acrescentou.



Um pastor está desaparecido na mesma região, e uma mulher que praticava canoagem na região de Calcídica também está sendo procurada, segundo a guarda costeira grega.



Tanto o departamento de Magnesia quanto ilhas vizinhas estão em alerta vermelho, anunciou a Defesa Civil. A polícia proibiu a circulação em Volos, capital regional, em algumas localidades de Pelion e na ilha de Skiathos.



O mau tempo também causa atrasos nos aeroportos, informou à AFP Savvas Karayannis, chefe de comunicação da gestora dos aeroportos regionais gregos, Fraport.



O Serviço Meteorológico Nacional havia alertado ontem para tempestades no norte e sul da Grécia até a próxima quinta-feira.