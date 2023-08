Portugal: brasileiro é morto asfixiado em briga de trânsito

436

O brasileiro Amandio Junior foi morto com um golpe de mata-leão durante uma briga de trânsito em Portugal (foto: (Reprodução/Facebook))

O brasileiro Amandio Junior, de 44 anos, foi morto com um golpe de mata-leão durante uma briga de trânsito. O crime ocorreu em Quarteira, em Faro, no Algarve, na noite de segunda-feira (28/8). Juninho, como era conhecido, voltava da praia com um grupo de amigos quando um motoqueiro, em alta velocidade, quase o atropelou na faixa de pedestre. Junior reclamou com o motoqueiro — um francês de 39 anos —, que saiu da moto e aplicou o golpe, que o asfixiou e o levou à morte.

Amigos do brasileiro partiram para cima do assassino e o seguraram até a chegada da Guarda Nacional Republicana (GNR). Ele responderá por homicídio doloso, com intenção de matar. Junior, que era natural de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, agonizou por mais de 40 minutos e já estava morto, quando o socorro médico chegou. O caso está sob investigação da Polícia Judiciária.

Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens ao brasileiro. Primo dele, Heryston Villanova escreveu: “Meu Senhor, Meu Deus, por que o senhor levou meu primo tão jovem? Vá em paz, primo. Te amarei para sempre”.

Ainda não se sabe se o corpo do brasileiro será levado para o Brasil. O Itamaraty está em contato com a família de Amandio para definir o que será feito. O Consulado do Brasil em Faro, onde fica Quarteira, foi acionado.

Violência recorrente

A violência tem vitimado vários brasileiros em Portugal. Em julho do ano passado, Jefferson Terra Pinto, 33, foi morto após ser espancado em uma briga na saída de uma boate no Parque das Nações, uma das áreas mais nobres de Lisboa.

Em junho deste ano, o carioca Allison Gonçalves, 35, foi assassinado por engano, dentro da própria casa, em frente à mulher grávida. Ele teria sido confundido com um traficante.