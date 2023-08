Avião que caiu na Rússia era brasileiro; líder mercenário pode ter morrido

436

O avião que caiu nesta quarta-feira (23/8) na Rússia e que teria o chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, a bordo foi construído pela fabricante brasileira Embraer. O modelo Legacy 600 já era o utilizado por ele para viajar pela Rússia e territórios próximos, mas não se sabe se a aeronave que caiu nesta quarta é a mesma utilizada por ele em outras viagens.

O Legacy 600 é um jato executivo de pequeno a médio porte e tem capacidade para dois tripulantes e de 12 a 15 passageiros. Informações do Escritório de Bens Estrageiros da Secretaria de Estado do Tesouro americano, obtidas pelo O Globo, mostra que Prigozhin utilizava um Legacy 600 identificado pelo código RA-02795 pertence à Autolex Transport, companhia associada ao mercenário.

Leia: Chefe do grupo Wagner estava na lista de passageiros do avião que caiu na Rússia

A queda da aeronave e a morte de todos os tripulantes foi amplamente divulgada pela imprensa russa, incluindo Prigozhin. No entanto, a mídia russa voltou atrás, às 14h31 (horário de Brasília), e informou que o líder estava na lista de passageiros da aeronave, mas que ainda não havia confirmação de que ele estava a bordo..

O acidente

De acordo com as agências russas, que citaram a agência federal russa de transporte aérea, Rossaviatsia, o nome de Prigozhin aparece na lista dos passageiros do voo, que cumpria um trajeto entre Moscou e São Petersburgo. Segundo a AFP , nenhuma das 10 pessoas que estavam a bordo da aeronave, que sobrevoava a região de Tver, na Rússia, sobreviveu ao acidente.

"Havia dez pessoas a bordo, incluindo três tripulantes. Segundo as primeiras informações, todas as pessoas a bordo morreram", afirmou o ministério russo de Situações de Emergência no aplicativo Telegram.