Novos ataques ucranianos com drones deixam três mortos na Rússia

O exército ucraniano voltou a atacar diversos pontos da Rússia com drones, atingindo Moscou e seus arredores pelo sexto dia consecutivo, assim como a região fronteiriça Belgorod, onde três pessoas morreram nesta quarta-feira.



O ataque em Belgorod matou três civis na localidade de Lavy, informou o governador da região, Viacheslav Gladkov. "As Forças Armadas ucranianas lançaram um dispositivo explosivo a partir de um drone quando as pessoas estavam na rua", afirmou em uma mensagem publicada no Telegram.



Em Moscou, um drone "foi neutralizado por recursos de guerra eletrônica e, ao perder o controle, colidiu com um edifício em construção no complexo Moskva City", no distrito financeiro da capital, informou o ministério da Defesa da Rússia, da que atribuiu o ataque à Ucrânia.



O prefeito da cidade, Serguei Sobianin, disse que várias janelas de dois edifícios foram danificadas e que os serviços de emergência inspecionaram o local.



A agência de notícias RIA Novosti mencionou uma "explosão" no distrito financeiro, que fica na zona oeste da capital, a cinco quilômetros do Kremlin.



Os sistemas de defesa aérea russos destruíram outros dois aparelhos não tripulados nos distritos de Mozhaisky, a 12 km do centro, e em Khimki, a 20 quilômetros do Kremlin, informou o ministério.



Os aeroportos internacionais de Vnukovo, Domodedovo e Sheremetievo interromperam as operações por alguns minutos.



Nas últimas semanas, o território russo foi atingido quase diariamente por drones, em particular a região de Moscou - os ataques não provocaram vítimas ou danos consideráveis.



Durante o verão (hemisfério norte, inverno no Brasil), vários aparelhos foram destruídos na área do distrito financeiro de Moscou. Em maio, a defesa russa interceptou dois drones perto do Kremlin.



- Ataque mortal em Liman -



No leste da Ucrânia, a administração regional de Donetsk leal a Kiev informou que três pessoas morreram e duas ficaram feridas em ataques da artilharia russa nos arredores da cidade de Liman.



As três vítimas fatais são duas mulheres e um homem, com idades entre 63 e 88 anos, que estavam sentadas em um banco no município de Torske no momento do ataque.



Um homem ficou ferido na mesma localidade. O segundo ferido foi atingido no município de Zakitne.



Em outro foco de tensão nas últimas semanas, a Rússia anunciou na terça-feira que "destruiu" dois navios militares ucranianos no Mar Negro.



O ministério da Defesa afirmou que afundou uma embarcação militar em uma área sob seu controle e uma lancha de fabricação americana na Ilha das Serpentes, liberada no ano passado por Kiev.



O Mar Negro virou um cenário de conflito desde que a Rússia abandonou, em julho, um acordo mediado pela ONU e a Turquia para permitir as exportações de grãos ucranianos.



A Ucrânia intensificou os ataques contra navios ou posições russas na península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, enquanto a Rússia bombardeou em várias ocasiões as infraestruturas portuárias rivais no Mar Negro e no rio Danúbio.



Durante a madrugada de quarta-feira, um ataque de drones russos atingiu infraestruturas de grãos ucranianas na região de Odessa (sul), informou o governador local, Oleg Kiper.