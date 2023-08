Análise genética confirma a morte de Prigozhin, líder de Wagner

436

Frame de vídeo de 5 de maio passado, em que Yevgeny Prigozhin dirige-se ao alto escalão do exército russo em frente a corpos que ele apresentou como combatentes do Wagner caídos em um local não revelado (foto: Handout / TELEGRAM/ @concordgroup_official / AFP)

A morte de Yevgueni Prigozhin, líder do grupo paramilitar russo Wagner, cujo avião caiu na quarta-feira, foi confirmada por análise genética, informou neste domingo (27) o Comitê de Investigação russo.Depois de realizar uma "análise genética molecular", foi estabelecido que as identidades das dez vítimas cujos corpos foram encontrados "correspondem à lista" de passageiros e tripulantes do avião, incluindo Prigozhin, afirmou o Comitê em um comunicado.Entre as dez pessoas a bordo estava também Dmitri Utkin, chefe de operações do grupo paramilitar.O acidente ocorreu exatamente dois meses depois de Wagner ter organizado um motim contra a liderança militar de Moscou, o que provocou uma onda de especulações.Os governos ocidentais e os opositores do presidente russo, Vladimir Putin, insinuaram que o Kremlin poderia estar por trás do ocorrido. Kremlin nega veementemente essas acusações e Putin prometeu na quinta-feira uma investigação "completa" do caso.Os investigadores russos até agora não mencionaram quaisquer hipóteses sobre as causas do acidente.